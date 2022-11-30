فيسلي سنايدر: " تنظيم مثالي لبطولة كأس العالم" من قبل beIN SPORTS November 30, 2022 08:55 0:46 دقيقة قال نجمُ المنتخب الهولندي السابق، فيسلي سنايدر، إن تنظيمَ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مثالي بالنسبةِ له وكذلك بالنسبة للعديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة الذين تحدث معهم. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة الجماهير السعودية تتوافد عبر منفذ أبو سمرة الحدودي 1:00 دقيقة رونالدو يشيد بمنتخب بلاده وكلايفرت يرشح 4 منتخبات 2:14 دقيقة الشعبُ القطري يستقبل ضيوفَه بحفاوة كبيرة 0:55 دقيقة استمتاع أساطيرُ كرة القدم بلعبة البادل 0:46 دقيقة فيسلي سنايدر: " تنظيم مثالي لبطولة كأس العالم" 0:28 دقيقة دل بييرو بصدد التحضير لمستقبل الجديد 1:38 دقيقة الذوادي يشيد بالخطط التشغيلية لكأس العالم 0:35 دقيقة مباراة بولندا والأرجنتين - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة السعودية والمكسيك - التغطية الخاصة 0:38 دقيقة كيروش: سيطرنا في الشوط الثاني ولكن لم نسجل