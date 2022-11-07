وفي المقابل ضمت القائمة المؤلفة من 26 لاعباً المخضرم داني ألفيش (39 عاماً) الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ قرابة شهرين.

ويشكل غياب فيرمينو عن التشكيلة المفاجأة الأبرز، بعدما فضّل تيتي الاستعانة بمهاجم آرسنال الإنكليزي غابريال جيزوس الذي كان غائباً عن التجمع الأخير للمنتخب، وزميله في النادي اللندني غابريال مارتينيلي وخصمهما في مانشستر يونايتد أنتوني.

ويعتبر المنتخب البرازيلي من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ وذلك بعد المشوار الرائع الذي حققه في تصفيات أميركا الجنوبية التي أنهاها في الصدارة بـ45 نقطة من 14 فوزاً وثلاثة تعادلات ومن دون أي هزيمة.

وبقيادة نيمار ونجمي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو ضمن فريق يضم 16 لاعباً لم يسبق لهم المشاركة في العرس الكروي العالمي وثلاثة مدافعين من يوفنتوس الإيطالي هم بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو.

وتبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 24 الشهر الحالي ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.



- تشكيلة الـ26 لاعباً: