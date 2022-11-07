وفي المقابل ضمت القائمة المؤلفة من 26 لاعباً المخضرم داني ألفيش (39 عاماً) الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ قرابة شهرين.
ويشكل غياب فيرمينو عن التشكيلة المفاجأة الأبرز، بعدما فضّل تيتي الاستعانة بمهاجم آرسنال الإنكليزي غابريال جيزوس الذي كان غائباً عن التجمع الأخير للمنتخب، وزميله في النادي اللندني غابريال مارتينيلي وخصمهما في مانشستر يونايتد أنتوني.
ويعتبر المنتخب البرازيلي من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ وذلك بعد المشوار الرائع الذي حققه في تصفيات أميركا الجنوبية التي أنهاها في الصدارة بـ45 نقطة من 14 فوزاً وثلاثة تعادلات ومن دون أي هزيمة.
وبقيادة نيمار ونجمي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو ضمن فريق يضم 16 لاعباً لم يسبق لهم المشاركة في العرس الكروي العالمي وثلاثة مدافعين من يوفنتوس الإيطالي هم بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو.
وتبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 24 الشهر الحالي ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.
- تشكيلة الـ26 لاعباً:
- حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الانكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الانكليزي)، ويفيرتون (بالميراس).
- الدفاع: داني ألفيش (بوماس المكسيكي)، دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر (يوفنتوس الايطالي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الانكليزي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني).
- الوسط: كازيميرو وفريد (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، فابينيو (ليفربول الانكليزي)، برونو غيمارايش (نيوكاسل الانكليزي)، لوكاس باكيتا (وست هام الإنكليزي)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو).
- الهجوم: نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الاسباني)، ريشارليسون (توتنهام الانكليزي)، أنتوني (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، غابريال جيزوس وغابريال مارتينيلي (أرسنال الانكليزي)، بيدرو (فلامغنو).