فيا معجب بأداء البرازيل ويتوقع المزيد من الإثارة من قبل beIN SPORTS December 3, 2022 09:19 1:32 دقيقة ثمّن الإسباني دافيد فيا ما تقدّمه البرازيل في نسخة كأس العالم الحاليّة في قطر مؤكداً أنّه بعد دور المجموعات سيتابع عشاق الساحرة المستديرة مواجهاتٍ كبيرة أخرى سواء في نتائج المنتخبات أو أداء اللاعبين. مقابلات دافيد فيا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة مولسون تشيد بدولة قطر 2:03 دقيقة مقتطفات من المؤتمر الصحفي لمنتخب كرواتيا 2:45 دقيقة لحظات مؤثرة لوهبي الخزري قبل مباراة فرنسا! 9:32 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب اليابان 1:34 دقيقة ميسي يعترف بصعوبة المباراة ويشكر جماهير الأرجنتين 5:00 دقيقة الأرجنتين تتجاوز أستراليا في ليلة ميسي الاستثنائية 1:47 دقيقة فان دايك: "الهدف المبكر ساعدنا كثيراً" 6:20 دقيقة هولندا تقصي أميركا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 17:06 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب إنكلترا 14:22 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب السنغال