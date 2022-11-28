وبصم على أهداف "البلاك ستارز" كل من محمد ساليسو (24) ومحمد قدوس (34 و68).

في المقابل وقّع شو غيسونغ على هدفي الشمشون الكوري الجنوبي (58 و61).

ورفعت غانا رصيدها إلى 3 نقاط في حين تجمّد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة يتيمة.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة | كوريا الجنوبية (2-3) غانا

الدقيقة 90+4: لاورنس آتي يتدخّل من جديد ويحرم محاربي التايغوك من التعادل !

ضغط كوري جنوبي رهيب أملاً في تسجيل هدف التعادل واستماتة ملفتة للدفاع الغاني.

هجمات متبادلة من الطرفين والكرّ والفرّ سيّد الموقف.

المواجهة باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات.

تغييرات عديدة من مدربي المنتخبين أوتو أدو وباولو بينتو ساهمت في انخفاض إيقاع المباراة.

الدقيقة 75: لاورنس آتي يتصدّى ببراعة لركلة حرّة خطيرة من تنفيذ لي كانغ إن.

الدقيقة 68: محمد قدوس يعيد التقدّم للمنتخب الغاني من متابعة مميّزة لتمريرة إنياكي ويليامس الذكية (3-2). سيناريو هيتشكوكي للمواجهة الآسيوية-الإفريقية.

الدقيقة 61: شو غيسونغ يظهر من جديد ويمنح كوريا الجنوبية التعادل من رأسية رائعة (2-2). اشتعلت المباراة !

الدقيقة 58: رأسية شو غيسونغ القوية تباغت حارس مرمى غانا لاورنس آتي وتُعيد الأمل للشمشون الكوري (2-1). انطلاقة جديدة للمواجهة الشيّقة.

الدقيقة 53: حارس مرمى غانا لاورنس آتي يستأسد ويحرم شو غيسونغ من تذليل الفارق.

الدقيقة 50: طارق لامبتي يحاول من داخل منطقة الجزاء لكن كرته تمرّ بجانب مرمى كيم سيونغ جيو.

بداية الشوط الثاني | كوريا الجنوبية (0-2) غانا

نهاية الشوط الأول | كوريا الجنوبية (0-2) غانا

شوط أول بوجهين الأول كان لمصلحة كوريا الجنوبية التي لم تستغل فترة قوّتها والثاني غاني بامتياز أجاد البلاك ستارز ترجمته إلى تقدّم بهدفين.

غانا تؤدّي بشكل جيّد منذ تقدّمها في النتيجة. لقد كان الهدف الأول منعرجًا هامًا في الفترة الأولى.

الدقيقة 34: محمد قدوس يضاعف النتيجة لمصلحة غانا من رأسية متقنة (2-0). من جديد جوردان أيو كان وراء الهدف بعد رفعة دقيقة.

تحسّن ملحوظ على مستوى أداء منتخب "البلاك ستارز" بعد هدف ساليسو.

الهدف الغاني جاء عكس مجرى اللعب !

الدقيقة 24: محمد ساليسو يغالط حارس مرمى كوريا الجنوبية كيم سيونغ جيو ويمنح غانا هدف التقدّم (1-0). الهدف جاء من ركلة حرّة من تنفيذ جوردان أيو.

رجال المدرب البرتغالي باولو بينتو يعتمدون على سلاح الركنيات والكرات الثابتة.

أفضلية كورية ملفتة مقابل تكتّل دفاعي غاني.

الدقيقة 8: محاربو التايغوك على أعتاب افتتاح النتيجة لو لا تدخل الدفاع الغاني.

سلسلة ركنيات متتالية للمنتخب الكوري الجنوبي وسيطرة واضحة على مجريات بداية اللقاء.

كوريا الجنوبية تحاول الاقتراب من مرمى غانا.

أجواء جماهيرية حماسية في استاد المدينة التعليمية.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

الدولي الإنكليزي أنطوني تايلور حكمًا للمواجهة المرتقبة.

استاد المدينة التعليمية مسرحًا لمباراة كوريا الجنوبية وغانا.

تشكيلتا كوريا الجنوبية وغانا