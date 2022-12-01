انتصرت سويسرا على صربيا 3-2 اليوم الجمعة في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لتضمن الصعود لثمن النهائي كوصيفة بفارق الأهداف فقط عن البرازيل.



وافتتح شاكيري التسجيل لسويسرا (20) قبل أن ترد صربيا بهدفين لميتروفيتش وفلاهوفيتش (26 و35)، لكن إيمبولو عدل النتيجة مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (44).

ودخلت سويسرا الشوط الثاني بقوة وتقدمت بالنتيجة بعد ثلاث دقائق فقط بفضل فرولر (48) وحافظت على تفوقها حتى نهاية المباراة.

سويسرا تبلغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

سويسرا تبلغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الخامسة في آخر 6 مشاركات.

صربيا تفشل ببلوغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمشاركة الرابعة على التوالي.



وصار رصيد سويسرا (6 نقاط) في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرازيل المتأهلة مسبقاً فيما ودعت صربيا (بنقطة) والكاميرون (بأربع نقاط) المسابقة.

التغطية الخاصة - صربيا وسويسرا

فرصة أخيرة لصربيا تمر بجوار المرمى.

90+6: لاعبو سويسرا يحاولون إضاعة الوقت رغم حاجتهم لهدف إضافي لخطف الصدارة من البرازيل بناء على تأخر الأخيرة أمام الكاميرون 1-0.

سبع دقائق كوقت بدل ضائع وصربيا عاجزة عن تشكيل الخطورة.

ربع ساعة على نهاية المباراة والنتيجة الحالية تضمن التأهل لصالح سويسرا مهما كانت نتيجة مباراة البرازيل والكاميرون.

دق 65: مطالبات من لاعبي صربيا بركلة جزاء والحكم يقرر استمرار اللعب.

دق 61: تسديدة من تاديش تعلو المرمى.

دق 57: إيمبولو يضيع بغرابة فرصة الهدف الرابع.

10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني وصربيا غير قادرة على التعديل.

هدف دق 48: سويسرا تبدأ الشوط الثاني بقوة وتسجل الهدف الثالث بفضل فرولر.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل 2-2.

هدف دق 44: إيمبولو يدرك التعادل لصالح سويسرا مستغلاً غياب الرقابة.

خمس دقائق على نهاية الشوط الأول والرغبة واضحة في التسجيل من الجانبين.

هدف دق 35: فلاهوفيتش يضيف الهدف الثاني بعد مجهود فردي مميز.

دق 30: تسديدة خطيرة من شاكيري تلامس الشباك من الخارج.

هدف دق 26: ميتروفيتش يعادل النتيجة بضربة رأس رائعة.

هدف دق 20: شاكيري يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

دق 11: كرة خطيرة جداً لصالح صربيا بتسديدة من زيفكوفيتش والقائم يتدخل.

دق 5: صربيا ترد بضربة رأس خطيرة من ميلنكوفيتش.

الدقيقة الأولى تكشف عن فرصة هدف محقق من إيمبولو والحارس يتألق.

انطلاق المباراة.

القائمة الرسمية - صربيا وسويسرا