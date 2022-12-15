

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المواجهة: "أشعر بالفخر لوصولنا إلى النهائي وقد أثبتنا قوتنا وجدارتنا وتمكنا من تجاوز كل الصعوبات التي واجهتنا".

وأشار ديشامب الذي رفض التعليق على سؤال حول إمكانية عودة كريم بنزيمة إلى التشكيلة والأنباء التي تؤكد انضمامه للمنتخب قبل النهائي، إلى أنّه سيعمل على التجهيز للموقعة أمام المنتخب الأرجنتيني ويركز على جوانب الاستشفاء في المقام الأول في ظلّ الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين مؤخراً.

وأصيب بنزيمة قبل انطلاق مباريات فرنسا في كأس العالم لكن ديشان لم يجلب بديلاً له علماً أنّ الأخبار الواردة مؤحراً تؤكد تعافي نجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم.