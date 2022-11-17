وعلى هامش معسكره التدريبي في عمان قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم، التقى عدد من لاعبي المنتخب الإسباني بجماهيرهم التي أخذت تواقيع كل من ألفارو موراتا وماركو أسينسيو وغافي كما أخذت الصور التذكارية معهم.



يذكر أن المنتخب الإسباني يلاقي نظيره الأردني ودياً ضمن استعداداته الأخيرة قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.