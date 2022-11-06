تشيتشي...الحمل ثقيل والإرث أكبر .. لكن الأمل أقوى من قبل beIN SPORTS November 6, 2022 18:01 2:55 دقيقة يتطلع أديـنور ليوناردو بـاتشي والملقب بتشيتشي، إلى قيادة منتخب البرازيل لتحقيق لقب كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد الفشل في تخطي ربع النهائي في كأس العالم 2018. تقارير إخبارية منتخب البرازيل تيتي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد دعمه لدولة قطر 0:37 دقيقة شاهد ما فعله كونتي في مباراة توتنهام وليفربول 4:49 دقيقة ليفربول يهزم توتنهام بثنائية صلاح 0:50 دقيقة رونه يجرّد دجوكوفيتش من اللقب ويتوج بطلاً 0:33 دقيقة منتخب السعودية يغلب آيسلندا ودياً 2:55 دقيقة تشيتشي...الحمل ثقيل والإرث أكبر .. لكن الأمل أقوى 0:41 دقيقة الـ"فيفا" يرحب بتأكيدات قطر بخصوص تأمين الجماهير 0:50 دقيقة باير ليفركوزن يصب جام غضبه على أونيون برلين 3:44 دقيقة مانشستر يونايتد يتعثر أمام أستون فيلا 1:29 دقيقة أتليتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام إسبانيول