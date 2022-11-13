بعثة المنتخب المغربي تغادر الرباط نحو الدوحة من قبل beIN SPORTS November 13, 2022 13:45 0:41 دقيقة غادرت اليوم الأحد بعثة المنتخبِ المغربي العاصمة الرباط متوجهة نحو العاصمة القطرية الدوحة. تقارير إخبارية المنتخب المغربي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:52 دقيقة باريس سان جيرمان يقسو على أوكسير 0:41 دقيقة بعثة المنتخب المغربي تغادر الرباط نحو الدوحة 0:39 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يصل الكويت 0:37 دقيقة المنتخب الياباني يستهل تحضيراته في الدوحة 0:33 دقيقة لاعبو أميركا في الدوري الإسباني يصلون قطر 1:43 دقيقة الجمعيّة العمومية للاتّحاد الدوليّ للجمباز في قطر 5:25 دقيقة سوق واقف أحد أهمّ المعالم السياحية والتراثية 2:02 دقيقة لطيفة فخورة بدولة قطر 1:25 دقيقة سفير جمهورية السنغال يشيد بإنجازات دولة قطر 1:59 دقيقة سفير الإكوادور يتحدّث عن جماهير منتخب بلاده