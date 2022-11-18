واضطرت إسبانيا إلى استبعاد غايا بعد معاناته من إصابة في التدريبات منعته من المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال البيان: "يغادر الجناح قطر مع الحب والاحترام والتقدير من زملائه في الفريق، لن يكون خوسي لويس غايا مع إسبانيا في مونديال قطر".

وتابع البيان: "نرغب في أن نبعث رسالة مليئة بالمودة لغايا الذي استحق عن جدارة حق الدفاع عن ألوان إسبانيا في مونديال قطر، بعد أربعة أعوام من الدفاع عن قميص الفريق على أعلى المستويات".



وأردف "يُدرك الجهاز الفني أنه بحاجة إلى كامل لاعبيه الـ26 لاعباً لمواجهة تحدي كأس العالم، وهو أمر مطلب جداً بقدر ما هو مثير..."، كاشفاً أنّ ابن الـ27 عاماً "سيعود الى إسبانيا في الساعات القليلة القادمة".

وجاءت إسبانيا في المجموعة الخامسة برفقة كل من ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

ويعد بالدي أحد أبرز المواهب الإسبانية وقد تمكن من فرض نفسه أساسياً في تشكيلة برشلونة وسط منافسة من ألونسو وألبا.