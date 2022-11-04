المنتخب الكوستاريكي يعلن عن لائحته النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 4, 2022 20:42 0:42 دقيقة أعلن مدرب منتخب كوستاريكا لويس فيرناندو سواريز عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون غمارَ منافسات نهائيات لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الكوستاريكي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة تشافي: "أحترم قرار جيرارد بيكيه" 0:39 دقيقة الفيصلي بطلاً للدوري الأردني 0:58 دقيقة كلوب يتحدث عن الوضعية الحالية لفريق ليفربول 0:42 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يعلن عن لائحته النهائية 0:33 دقيقة ألكاراث ينسحب من ربع نهائي دورة باريس-بيرسي 1:18 دقيقة سوسا يشيد بلوكا مودريتش 1:13 دقيقة وهبي الخزري: "نطمح للعبور إلى الدور الثاني" 1:57 دقيقة سامـورا تؤكد استعداد قطر التام لاستضافة كأس العالم 4:42 دقيقة أجواء كأس العالم تسيطر على كورنيش الدوحة 3:40 دقيقة فعاليات مهرجان درب لوسيل تتواصل وسط حضور مميز