وسجل كل من غونسالو راموس (18 و51 و67) وبيبي (34) ورافاييل غيريرو (56) ورفائيل لياو (90+2) أهداف البرتغال فيما كان هدف سويسرا الوحيد في الدقيقة 58 بواسطة مانويل أكانجي.

ويواجه المنتخب البرتغالي في ربع النهائي المنتخب المغربي الذي سطر تأهلاً تاريخياً بإزاحته للمنتخب الإسباني بركلات الترجيح 3-صفر بعد نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أرقام هامة:

تأهلت البرتغال لربع نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد 2006 و1966، منهيةً سلسلةً من 5 مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية دون فوز (ت1 خ4).

فشلت سويسرا في التأهل في جميع مبارياتها الـ5 في دور الـ16 بكأس العالم، استقبلت 6 أهداف في مباراة بالبطولة للمرة الثانية بعد الخسارة 5-7 ضد النمسا في 1954.

بعمر 21 عاماً و169 يوماً، غونسالو راموس ثاني أصغر لاعب برتغالي يسجّل في كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو 21 عاماً و132 يوماً في 2006. هو أول لاعب يسجّل "هاتريك" في أول مباراةٍ له بكأس العالم منذ ميروسلاف كلوزه في 2002.

غونسالو راموس (21 عاماً و169 يوماً) أصغر لاعب يسجّل هاتريك في كأس العالم منذ فلوريان ألبرت (20 عاماً و261 يوما)ً للمجر في 1962.

ساهم برونو فيرنانديز في 5 أهداف في 3 مباريات بكأس العالم 2022 (هدفان و3 تمريرات حاسمة)، أكبر حصيلة للاعب برتغالي في نسخةٍ واحدة من البطولة منذ 1966 (ايزيبيو وخوسيه توريس 6).

فقط بيليه (ضد فرنسا في كأس العالم 1958) سجّل هاتريك بالأدوار الإقصائية في كأس العالم وكان أصغر (17 عاماً و244 يوماً) من غونسالو راموس (21 عاماً و169 يوماً).

بعمر 39 عاماً و289 يوماً، أصبح بيبي أكبر لاعب يسجّل هدفاً بالأدوار الإقصائية – وثاني أكبر لاعب يسجّل في كأس العالم بعد روجيه ميلا (42 عاماً و39 يوماً).

كريستيانو رونالدو للمرة الأولى منذ 2008 يكون احتياطياً في مباراةٍ ببطولة كبرى مع البرتغال، منذ مواجهة سويسرا كذلك – لتنتهي سلسلةٌ من 31 مباراة متتالية بالبطولات الكبرى كأساسي.



البرتغال وسويسرا - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز كبير للبرتغال على سويسرا 6-1.

دق 90+2: رائع! تصويبة رفائيل لياو تابعها حارس سويسرا وهي تستقر في شباكه (6-1).

أول "هاتريك في البطولة" بإمضاء غونسالو راموس

دق 67: رجل المباراة، غونسالو راموس يبصم على الهاتريك والخامس للبرتغال (5-1).

دق 58: مانويل أكانجي يذلل الفارق لمنتخب سويسرا (1-4).

دق 56: الظهير الطائر، غيريرو يتوغل ويطلق صاروخية في سقف مرمى يان سومر (4-صفر).

دق 51: غونسالو راموس، المتوهج، يعود مجدداً لتسجيل الهدف الثالث للبرتغال والثاني له في المباراة. (3-صفر)

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البرتغال على سويسرا 2-صفر

دق 43: تمريرة نموذجية من برنو فيرنانديز والمتألق راموس حاول ركن الكرة إلا أن سومر كان في المكان المناسب لإبعادها.

دق 34: ارتقاء رأسي من بيبي والكرة تستقر في شباك سويسرا (2-صفر)

دق 30: كرة ثابتة نفذها شاكيري بإتقان .. الحارس ديوغو كوستا يحولها بصعوبة إلى الركنية

تاريخياً: فاز المنتخب السويسري على البرتغال في مباراتين.

دق 23: غونسالو راموس، مصدر إزعاج دائم للخط الخلفي لسويسرا، يصوب كرة قوية صدها سومر بصعوبة.

دق 20: تصويبة أوتافيو من على خط منطقة المناورات تصل سهلة للحارس يان سومر.

دق 18: غونسالو راموس من زاوية مغلقة يفتتح التسجيل للبرتغال (1-صفر)

تاريخياً: المنتخب البرتغالي حقق الفوز على سويسرا في 3 مناسبات.

مباراة يسيطر عليها الحذر (15)

بداية المباراة على أرضية ملعب لوسيل

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