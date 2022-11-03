وذكر النادي الإنكليزي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يمكننا أن نؤكد أنّ سون هيونغ-مين سيخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى.. وبعد الجراحة، سيبدأ سون مرحلة عملية إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي وسنقوم بنشر آخر المستجدات للجماهير في الوقت المناسب".

وقد أجبر سون على الخروج أثناء الشوط الأول خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا الفرنسي، التي انتهت بتفوق الفريق اللندني في الجولة السادسة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ليضمن توتنهام مكانه في دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يحدد نادي توتنهام موعداً لعودة الدولي الكوري الجنوبي، إلا أنّه يواجه سباقاً مع الزمن ليكون جاهزاً لمباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم ضد أوروغواي يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد المدينة التعليمية، قبل أن يواجه غانا يوم 28 من الشهر نفسه، والبرتغال في الثاني من ديسمبر المقبل لحساب منافسات المجموعة الثامنة.

ويعتبر سون (30 عاماً) قائد منتخب كوريا أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب البرتغالي باولو بينتو، حيث سجل 35 هدفاً في 106 مباريات دولية وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018.

وبات من شبه المؤكد أن يغيب سون عن قمة توتنهام وليفربول في الدوري يوم الأحد المقبل.