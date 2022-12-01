الفرنسية فرابار على موعدٍ مع كتابة التاريخ من قبل beIN SPORTS December 1, 2022 09:48 2:19 دقيقة ستكون الفرنسية ستيفاني فرابار على موعدٍ مع التاريخ إذ ستصبح أولَ حكمةٍ تقود مباراةً للرجال في نهائياتِ كأس العالم. كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة الفرنسية فرابار على موعدٍ مع كتابة التاريخ 0:53 دقيقة ماوريسيو بوتشيتينو في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:35 دقيقة مباراة كرواتيا وبلجيكا – التغطية الخاصة 1:33 دقيقة ماك أليستر يتحدث عن هدفه وأداء المنتخب الأرجنتيني 0:35 دقيقة مباراة كندا والمغرب – التغطية الخاصة 1:20 دقيقة دي بول يعبّر عن سعادته بعد التأهل إلى ثمن النهائي 0:35 دقيقة مباراة كوستاريكا وألمانيا – التغطية الخاصة 5:29 دقيقة الأرجنتين وبولندا تعبران إلى ثمن نهائي قطر 2022™ 7:52 دقيقة مبادرة قطرية مشتركة تضع اللاجئين في قلب "قطر 2022" 4:18 دقيقة المكسيك تتفوق على السعودية وتودع كأس العالم معها