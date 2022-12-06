الغترة والعقال يوحدان جماهير كأس العالم من قبل beIN SPORTS December 6, 2022 13:31 2:47 دقيقة الغترة والعقال يوَّحِّدان جماهيرَ كأس العالم ويعرّفانِ بالثقافة العربية بعد أن تسابق المشجعون على اقتنائهما وتزيينِهما بألوانهم الوطنية يوسف ليصبحا زينة لهم طوال فترة البطولة. تقارير إخبارية كأس العالم كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة سانتوس: "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا" 1:32 دقيقة برونو فيرنانديز: "المنتخب المغربي قوي جداً" 5:27 دقيقة المنتخب البرتغالي يتجاوز مطب سويسرا بفوز كبير 1:12 دقيقة ياسين بونو يهدي التأهل التاريخي للشعب المغربي 4:44 دقيقة منتخب المغرب يسطر تأهلاً للتاريخ على حساب إسبانيا 21:36 دقيقة شحاتة يشيد باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2:47 دقيقة الغترة والعقال يوحدان جماهير كأس العالم 2:28 دقيقة المغرب يسعى لتخطي إسبانيا ومواصلة مشواره الرائع 0:44 دقيقة الركراكي يؤكد ثقته الكبيرة بلاعبيه 2:05 دقيقة أبراج الدوحة تتزيّن بصور بيليه ومبابي