وسجّل هدفي "أسود التيرانغا" كل من إسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) وكاليدو كوليبالي (70).

في المقابل بصم على هدف "لا تريكولور" مويسيس كايسيدو (67).

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف هولندا المتصدّرة في حين تجمّد رصيد الإكوادور عند 4 نقاط أمام قطر الأخيرة دون نقاط.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها السنغال دور الـ16 بعد نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002 عندما تغلبت على السويد 2-1 في ثمن النهائي إلاّ أنّها خسرت أمام تركيا في ربع النهائي 1-0.

أرقام من المواجهة

● منتخب السنغال أول فريق إفريقي يفوز ضد فريق من أمريكا الجنوبية في كأس العالم منذ فوز الكاميرون ضد كولومبيا في 1990 لينهي بذلك سلسلة 21 مباراة دون فوز (ت 4 خ 17).

● فاز منتخب السنغال في مباراتين متتاليتين في كأس العالم لأول مرة في تاريخه كما أنه حصد 6 نقاط في دور المجموعات في البطولة لأول مرة (5 نقاط في 2002 كانت أفضل حصيلة له قبل ذلك).

● خسر منتخب الإكوادور للمرة الثانية فقط في 2022 (ف 3 ت 8) لينهي سلسلة 8 مباريات دون هزيمة. هذه الهزيمة الأولى للفريق في آخر 5 مباريات في كأس العالم (ف 2 ت 2).

● سجل 5 لاعبين مختلفين للمنتخب السنغالي في كأس العالم 2022 (بولاي ديا، فامارا ديدهيو، بامبا ديينغ، إسماعيلا سار وكاليدو كوليبالي) – أكبر عدد للفريق في نسخة واحدة من البطولة (4 في 2002).

● السنغال فقط ثالث فريق إفريقي يصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم في نسختين مختلفتين على الأقل من البطولة (2002 و2022) بعد نيجيريا (1994، 1998 و2014) وغانا (2002 و2010).

● تلقى منتخب الإكوادور هدفين في مرماه في مباراة للمرة الثانية فقط في 2022 (1-3 ضد باراغواي في مارس). تلقى الإكوادور أهداف في شباكه في آخر مباراتين بعد أن كان قد حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية قبل ذلك.

● أصبح كاليدو كوليبالي أكبر لاعب يسجل هدف مع منتخب السنغال في كأس العالم (31 عام و162 يوم) وهو أول لاعب فوق الـ 30 يسجل للمنتخب. هذا أول هدف لكوليبالي مع السنغال في 67 مباراة.

● مويسيس كايسيدو أصبح أصغر لاعب يسجل لمنتخب الإكوادور في كأس العالم (21 عام و27 يوم).

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة | الإكوادور (1-2) السنغال

ضغط إكوادوري متواصل دون تجسيم.

الدقيقة 83: بولاي ديا ينفرد بحارس مرمى الإكوادور هيرنان غالينديز لكنه يفشل في تسجيل هدف الاطمئنان للسنغاليين.

الدقيقة 76: غونزالو بلاتا يهدر فرصة سانحة للتعادل.

الدقيقة 70: كاليدو كوليبالي يعيد التقدّم لأسود التيرانغا (2-1).

الدقيقة 67: مويسيس كايسيدو يعادل الكفّة للإكوادور (1-1).

رياسكو ينضمّ لتشكيلة "لا تريكولور" بدلاً من إسترادا (64).

لا فرص حقيقية للتسجيل إلى حدود الدقيقة 55.

السنغال تنكمش دفاعيًا للحفاظ على تقدّمها.

المنتخب الإكوادوري يندفع نحو الهجوم أملاً في معادلة الكفّة.

المدرب غوستافو ألفارو يقحم الثنائي جيريمي سارميينتو وخوسيه سيفوينتيس بدلاً من آلان فرانكو وكارلوس غرويزو (46).

بداية الشوط الثاني | الإكوادور (0-1) السنغال

نهاية الشوط الأول | الإكوادور (0-1) السنغال

تقدّم مستحق لمنتخب السنغال في ظلّ ما قدّمه في الفترة الأولى من المواجهة الشيّقة.

الدقيقة 44: إسماعيلا سار يفتتح التسجيل لأسود التيرانغا من علامة الجزاء (1-0).

الدقيقة 42: الحكم الفرنسي كليمون توربان يمنح السنغال ركلة جزاء.

انخفضت وتيرة اللعب بشكل غريب !

المباراة باتت متوازنة في ظل انحصار اللعب في وسط الميدان بعد استهلالية سنغالية قويّة.

الدقيقة 25: تسديدة قويّة من إسماعيلا سار لكن الدفاع الإكوادوري كان جاهزًا لإبعاد الكرة.

أفضلية سنغالية واضحة المعالم إلى حدود الدقيقة العشرين.

منتخب "لا تريكولور" غائب تمامًا هجوميًّا.

السنغال تمرّ إلى السرعة القصوى من خلال تسليط ضغط متواصل على الدفاع الإكوادوري.

الدقيقة 8: بولاي ديا ينفرد بحارس مرمى الإكوادور هيرنان غالينديز لكن تسديدته أخطأت الهدف.

بداية مشجّعة لمنتخب "أسود التيرانغا" المطالب بالفوز لضمان العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

الدقيقة 3: أولى فرص المواجهة من أقدام إدريسا غانا غيي الذي أهدر فرصة ذهبية لإحراز هدف التقدّم رغم موقعه المناسب للتسجيل.

أجواء جماهيرية حماسية في استاد خليفة الدولي.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

الدولي الفرنسي كليمون توربان حكمًا للمواجهة المرتقبة.

استاد خليفة الدولي مسرحًا لمباراة الإكوادور والسنغال.

تشكيلتا الإكوادور والسنغال

It's winner takes all at Khalifa International Stadium! 🇪🇨 🇸🇳



Enner Valencia overcomes his injury scare to start in this huge clash. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2022



