وأكدت المديرية العامة للجوازات على اشتراط السفر بالجواز المسجّل في منصة "هيّا" مع الحصول على بطاقة هيّا على أن تكون مفعلة قبل السفر، موضحة أنه يتعين على الراغبين في السفر من أراضيها لحضور كأس العالم ألا تقل صلاحية جواز السفر لديهم عن ثلاثة أشهر بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وستة أشهر لبقية الدول.

