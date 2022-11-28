وبفضل هدفي برونو فيرنانديش (54 و90+3) ضمنت البرتغال التواجد في ثمن النهائي بعد أن حققت فوزها الثاني اليوم على أوروغواي بعد الأول في الجولة الأولى على حساب غانا (3-2) رافعة رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الأول في حين تجمّد رصيد أوروغواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير وبات يتعيّن عليها الفوز على غانا وانتظار نتيجة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة.

وبعد فوزه على غانا وأوروغواي في قطر 2022™ يكون منتخب البرتغال قد فاز في أول مباراتين له في دور المجموعات بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد بطولتي 1966 و2006 عندما بلغ الفريق النصف نهائي في النسختين.

وفاز منتخب البرتغال اليوم على فريق من أمريكا الجنوبية في كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1966 (3-1 ضد البرازيل). تعادل ضد البرازيل في 2010 وخسر ضد الأوروغواي في 2018 قبل فوزه اليوم.

أحداث المباراة لحظة بلحظة

- نهاية المباراة بفوز مستحق للبرتغال على أوروغواي بهدفين نطيفين وتأهلها إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

- د 90+8 كاد فيرنانديش أن يضيف الهدف الثالث لولا تصدي حارس أوروغواي، وبعدها بدقيقة واحدة فيرنانديش يصوّب أيضاً من خارج المنطقة بقوة لكن الكرة ترتد من القائم!

- د 90+3 برونو فيرنانديش يترجم ركلة الجزاء بنجاح!! البرتغال ضمنت النتيجة والتأهل إلى ثمن النهائي!

- د 90 الحكم يحتسب ركلة جزاء للبرتغال بعد العودة لتقنية الـ"فار" التي كشفت لمسة يد على خوسي ماريا خيمينيز داخل منطقة الجزاء.

- د 82 مدرب البرتغال فيرناندو سانتوش يُخرج رونالدو ويستبدله بغونسالو راموس، ويدفع بفيتينيا مكان جواو فيليكس.

- د 77 سواريز يسدد من داخل منطقة الجزاء!!! والكرة في الشباك الخارجية! المنتخب البرتغالي نجا من هدف محقق!

- د 75 كاد البديل ماكسي غوميز أن يدرك التعادل إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن القائم الأيسر للحارس ديوغو كوستا ينوب عنه في التصدي!

- د 72 دخول لويس سواريز مكان إدينسون كافاني الذي يبدو محبطاً جداً من التبديل.

- د 70 نسبة السيطرة على الكرة بلغت 65.8 % للبرتغال و34.2 % لأروغواي.

- د 54 هدف للبرتغال! عرضية من برونو فيرنانديش من الجهة اليسرى والــ"دون" يرتقي للكرة ويصوبها برأسه في المرمى، لكن الفيفا يحتسب الهدف لبرونو فيرنانديش معتبراً أن الكرة لم تلمس رأس رونالدو.

- د 52 جواو فيليكس ينطلق على الجهة اليسرى ويطلق الكرة قوية لكنها تصيب الشباك الخارجية!

- انطلاق الشوط الثاني

الشوط الأول

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

- د 32 كوستا ينقذ انفرادة الأوروغوياني رودريغو بيتانكور أخطر فرص اللقاء.

- د 16 جواو فليكس يسدد لكن دييغو غودين يرتمي ببسالة على الكرة.

- د 08 البرتغالي برونو فيرنانديش يجرب بكرة قوية لكنها تمر بجانب القائم.

- د 2 تسديدة من لاعب أوروغواي ماثياس أوليفيرا فوق المرمى.

- د 01 الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني يطلق صافرة البداية.