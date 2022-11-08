وجاءت القائمة الرسمية للمنتخب الأسترالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماثيو راين (كوبنهاغن الدنماركي)، أندرو ريدماين (سيدني أف سي)، داني فوكوفيتش (سنترال كوست مارينرز).

الدفاع: عزيز بهيتش (داندي يونايتد الإسكتلندي)، ميلوش ديغينيك (كولومبوس كرو الأميركي)، جويل كينغ (أودنسي بولدكلوب الدنماركي)، ناثانيال أتكينسون (هارتس الاسكتلندي)، فران كاراتشيتش (بريشيا الإيطالي)، هاري سوتار (ستوك سيتي الإنكليزي)، كاي رولز (هارتس الاسكتلندي)، كريغ غودين (أديلايد يونايتد)، توماس دنغ (أربيريكس نييغاتا الياباني).

الوسط: آرون موي (سلتيك الأسكتلندي)، جاكسون إيرفاين (سانت باولي الألماني)، أيدين هروستيتش (فيرونا الإيطالي)، كاميرون ديفلين (هارتس الإسكتلندي)، بايلي رايت (سندرلاند الإنكليزي)، رايلي ماكغري (ميدلزبره الانكليزي)، كيانو باكوس (ساينت ميرين الاسكتلندي).

الهجوم: أوير مابيل (قادش الاسباني)، ماثيو ليكي (ملبورن سيتي)، مارتين بويل (هيبرنيان الإسكتلندي)، جيمس ماكلارين (ملبورن سيتي)، جايسون كامينز وغارانغ كوول (سنترال كوست مارينرز)، ميتشل ديوك (فاجيانو أوكاياما الياباني).

مفاجآت التشكيلة

وكان المهاجم آدم تاغارت الذي يلعب في الدوري الياباني، من مفاجآت التشكيلة بعدما استُبعد أيضاً رغم تألقه في التصفيات ومساهمته في قيادة أستراليا الى المشاركة السادسة في النهائيات، ما فتح الباب أمام الدولي الأسكتلندي السابق جايسون كامينغز للتواجد مع "سوكيروس" بعدما سبق له أن خاض مباراة واحدة فقط بألوان الأخير.

وسبق لأرنولد أن استبعد روغيتش عن التشكيلة للمباراتين الاستعداديتين الأخيرتين ضد نيوزيلندا في 22 و25 ايلول/سبتمبر (1-صفر و2-صفر) واللتين شهدتا استدعاء كوول للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب بعدما أثار الإعجاب خلال مباراة نجوم الدوري الاسترالي ضد برشلونة الاسباني في وقت سابق هذا العام، ليصبح المهاجم الحالي لسنترال كوست مارينيرز والذي بلغ الثامنة عشرة من عمره منتصف أيلول/سبتمبر، أصغر لاعب يدافع عن ألوان بلاده منذ هاري كيويل عام 1996.

وانسحب روغيتش (29 عاماً)، لاعب سلتيك الإسكتلندي السابق، من تشكيلة المنتخب قبل النافذة المصيرية من التصفيات المؤهلة إلى المونديال في أيار/مايو الفائت لأسباب شخصية.

ولم يتواجد ضمن قائمة من 31 لاعباً استدعاها أرنولد لمباراتي نيوزيلندا، لكنه أبقى في حينها الباب مفتوحاً أمام اللاعب الجديد لوست بروميتش ألبيون الإنكليزي.

وعلق أرنولد الثلاثاء على ضم كوول بالقول: "كلاعب في الثامنة عشرة من عمره ظهر من فراغ، يخوض الآن رحلة جديدة في حياته. رأينا هذا النوع من الأمور تحصل مرات عدة في كأس العالم وشهدنا مباريات كبرى ظهر فيها لاعبون مجهولون وصعقوا البلاد بأكملها".

وتابع "وقد أظهر غارانغ في مارينرز أن باستطاعته حقاً تغيير مجرى مباراة".

كما يغيب عن التشكيلة الحارس المخضرم ميتشل لانغيراك (34 عاماً) رغم تقديمه أفضل مستوياته مع فريقه ناغويا غرامبوس الياباني.

وفضل أرنولد ضم حارس مارينرز داني فوكوفيتش الى جانب حارس اف سي سيدني أندرو ريدماين في تشكيلة تضم لاعبين يخوضان كأس العالم للمرة الثالثة هما الحارس الأساسي القائد ماثيو راين وماثيو ليكي، فيما يخوض سبعة منهم النهائيات للمرة الثانية.

ووقعت أستراليا في المجموعة الرابعة الى جانب فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس، وتبدأ مشوارها ضد "الديوك" في 22 الحالي على استاد الجنوب المونديالي.