وسيطر التعادل السلبي دون أهداف على الشوط الأول وسط المنافسة الشديدة على البطاقة الثانية بين الجانبين.

وأشركت فرنسا التي ضمنت البطاقة الأولى العديد من البدلاء أمام تونس التي كانت تملك فرصة للمنافسة على التأهل الأمر الذي أثر على طريقة لعب الجانبين.

وأسفرت هجمة مرتدة قادها ليكي عن وضع أستراليا بالمقدمة بعد مجهود مميز للاعب ملبورن سيتي (60).

ووضعت الدنمارك كامل ثقلها في الدقائق المتبقية وأتيحت لها أكثر من فرصة متاحة للتسجيل لكن أستراليا حافظت على الفوز.

وتأهلت فرنسا كمتصدرة بست نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا الوصيفة فيما احتلت تونس المركز الثالث بأربع نقاط وجاءت الدنمارك أخيرة بنقطة واحدة.

التغطية الخاصة - لمباراة أستراليا والدنمارك

انتهاء المباراة بفوز أستراليا بهدف دون رد وضمان التأهل.

عدة فرص لمنتخب الدنمارك خلال الوقت بدل الضائع لم تسفر عن شيء.

دق 88: باه يهدر بطريقة غريبة فرصة التعادل للدنمارك.

خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي ولا يزال منتخب أستراليا متماسكاً.

دق 76: الضغط الدنماركي يتواصل ورايان في المكان المناسب.

دق 71: ركلة جزاء لصالح الدنمارك ولكن تقنية الفيديو تتدخل وتؤكد وجود تسلل قبل التدخل الدفاعي.

دق 68: بهيج يخترق منطقة جزاء الدنمارك والدفاع يتدخل.

الدقيقة 60: بهذه الوضعية بعد هدف أستراليا فإنها ستخطف بطاقة التأهل كثانية خلف فرنسا المتصدرة.

هدف دق 60: ليكي يضع أستراليا في المقدمة بعد مجهود فردي مميز.

الدقيقة 58: تونس تفتتح التسجيل أمام فرنسا وفي هذه الوضعية التي تشير لتعادل أستراليا والدنمارك ستتأهل تونس كثانية وفرنسا كمتصدرة.

أستراليا الطرف الأفضل في أول خمس دقائق وتسديدة جاكسون التي أتت في الدقيقة 48 هي الأخطر.

انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني.

الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

دق 41: كاسبر شمايكل يتصدى بسهولة لتسديدة دوكي.

الأداء ينخفض في الدقائق الـ10 الفائتة وغياب للفرص الخطيرة من الجانبين.

عشرون دقيقة على نهاية الشوط الأول والمنتخب الدنماركي هو الأفضل والأقرب للتسجيل.

دق 19: رايان يتألق مرة أخرى ويبقي على نتيجة التعادل.

دق 11: رايان ينقذ أستراليا من الهدف الأول بتصديه لتسديدة جنسن.

مرور 10 دقائق على صافرة البداية والنية واضحة من الجانبين في التسجيل.

دق 7: الدنمارك ترد بعدة هجمات أخطرها من عرضية يتمكن رايان من إمساكها.

دق 3: أستراليا تهدد أولاً بتسديدة قوية من ريلي ارتطمت بالدفاع.

انطلاق صافرة البداية.

أستراليا والدنمارك - القائمة الرسمية