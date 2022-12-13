وسجّل للألبيسيليستي كل من ليونيل ميسي (34 من ركلة جزاء) وخوليان ألفاريز (39 و69).

وهي المرة السادسة التي تتأهّل خلالها الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم.

ويبحث المنتخب الأرجنتيني عن الظفر باللقب العالمي الثالث بعد تتويجه بنسختي 1978 و1986.

ويلاقي زملاء ليونيل ميسي في المباراة النهائية المقررة الأحد على استاد لوسيل المتأهّل من مواجهة فرنسا حاملة اللقب والمغرب والتي ستُجرى اليوم الأربعاء على استاد البيت.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة | الأرجنتين (3-0) كرواتيا

المنتخبان يتبادلان الهجمات في الدقائق الأخيرة من موقعة استاد لوسيل.

تحويرات في صفوف الطرفين دون أن تتغيّر النتيجة.

هدف الاطمئنان للأرجنتين التي أجادت التعامل مع مجريات المواجهة مقابل استسلام كرواتي غريب.

الدقيقة 69: ألفاريز يزيد من متاعب كرواتيا بهدف ثالث بعد فاصل مهاري في غاية الروعة من الساحر ميسي.

الدقيقة 62: ديان لوفرين يحاول مباغتة إيميليانو مارتينيز من كرة رأسية دون أن ينجح في تحقيق مبتغاه.

الدقيقة 58: ميسي يسدّد بقوّة من داخل منطقة جزاء كرواتيا بعد هجمة منظّمة رائعة لكن ليفاكوفيتش يتصدّى ببراعة.

اندفاع هجومي واضح للمنتخب الكرواتي في استهلالية الشوط الثاني.

برونو بيتكوفيتش يعوّض مارسيلو بروزوفيتش في تشكيلة كرواتيا (50).

مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش يقحم الثنائي ميسلاف أورسيتش ونيكولا فلاسيتش بدلاً من بورنا سوسا وماريو باساليتش (46).

بداية الشوط الثاني | الأرجنتين (2-0) كرواتيا

نهاية الشوط الأول | الأرجنتين (2-0) كرواتيا

الدقيقة 43: رأسية نيكولاس تاليافيكو كادت تُهدي الأرجنتين الهدف الثالث لو لا استبسال ليفاكوفيتش.

الدقيقة 39: خوليان ألفاريز يضاعف النتيجة للمنتخب الأرجنتيني من هجمة عكسية رائعة (2-0).

الدقيقة 34: ليونيل ميسي يمنح الألبيسيليستي هدف التقدّم من علامة الجزاء (1-0).

الدقيقة 32: ركلة جزاء للأرجنتين بعد تدخّل خشن من حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش على خوليان ألفاريز.

الدقيقة 25: أولى فرص المباراة عن طريق إينزو فيرنانديز لمصلحة الأرجنتين لكن تسديدة متوسط ميدان "التانغو" لم تباغت حارس مرمى كرواتيا المتألق دومينيك ليفاكوفيتش.

مستوى اللقاء متوسّط لا غير إلى حدود الدقيقة 24.

استحواذ كرواتي على الكرة دون خطورة تُذكر على مرمى الأرجنتين.

الحذر يطغى على بداية المواجهة في غياب فرص حقيقية للتسجيل (10).

اللعب منحصر في وسط الميدان.

أجواء جماهيرية حماسية في استاد لوسيل.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

تشكيلتا الأرجنتين وكرواتيا

*الدولي الإيطالي دانييلي أورساتو حكمًا للمواجهة المرتقبة.

*استاد لوسيل مسرحًا لمباراة الأرجنتين وكرواتيا.