وسجل كل من ليونيل ميسي (23 من ركلة جزاء و109) وأنخل دي ماريا (36) أهداف المنتخب الأرجنتيني فيما دوّن كيليان مبابي (80 من ركلة جزاء و82 و118 من ركلة جزاء) أهداف فرنسا.

وأهدر كل من كينغسلي كومان وأوريلين تشواميني ركلتي جزاء فيما نجح رباعي المنتخب الأرجنتيني في تنفيذ ركلات الترجيح.

وأحرز المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1978 و1986.

كما أصبح المنتخب الأرجنتيني أول حامل للقب كوبا أمريكا يحرز كأس العالم.

وبات ليونيل سكالوني بعمر 44 عاماً و216 يوماً أصغر مدرب يتوج بلقب كأس العالم منذ مواطنه سيسار مينوتي مع الأرجنتين أيضاً عام 1978.

وكان ليونيل ميسي أول لاعب يخسر نهائي لكأس العالم مع شارة القيادة ثم يفوز بنهائي آخر مع شارة القيادة أيضاً.

وأسفرت 8 مباريات نهائية (من أصل 11 مباراة) جمعت بين منتخب أمريكي جنوبي ومنتخب أوروبي في كأس العالم عن تتويج أمريكي جنوبي.

مباراة الأرجنتين وفرنسا - التفاصيل والأحداث

المنتخب الأرجنتيني يظفر بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™

ركلات الترجيح:

الأرجنتين: ميسي (ينجح)، ديبالا (ينجح)، باريديس (ينجح)، مونتيال (ينجح): (4)

فرنسا: مبابي (ينجح)، كومان (يهدر)، تشواميني (يهدر)، مواني (ينجح): (2)

كيليان مبابي يصبح خامس لاعب يسجل في مباراتين نهائيتين لكأس العالم بعد البرازيليين فافا وبيليه والألماني بول برايتنر والفرنسي زين الدين زيدان.

كيليان مبابي يصبح ثاني لاعب يسجل في مباراتين نهائيتين متتاليتين لكأس العالم.

كيليان مبابي يصبح أول لاعب أوروبي يسجل في مباراتين نهائيتين متتاليتين لكأس العالم

كيليان مبابي يصبح خامس لاعب يسجل 3 أهداف في المباريات النهائية لكأس العالم بعد البرازيليين فافا وبيليه والانكليزي جيف هيرست والفرنسي زين الدين زيدان.

العبور نحو ركلات الترجيح

نهاية المواجهة المشوقة بالتعادل الإيجابي 3-3

دق 120+3: مواني ينفرد والحارس مارتينيز كان رائعاً في الذود عن مرماه

دق 118: كيليان مبابي يعدل الكفّة! "هاتريك" لنجم المنتخب الفرنسي في المباراة

دق 117: ضربة جزاء للمنتخب الفرنسي

دق 109: ميسي يضع الأرجنتين في المقدمة! ميسي يقرب راقصي التانغو من اللقب

دق 108: تصويبة ميسي صدها لوريس المتألق

عودة المباراة: الحصة الإضافية الثانية

نهاية الفترة الأولى

دق 105+1: لوتارو ينفرد مرة أخرى ويضيع فرصة الهدف الثالث!

دق 105: فرصة خطيرة للأرجنتين! لوتارو في حالة انفراد يصوب لكن أوباميكانو لحق في الوقت المناسب

انطلاق الفترة الأولى

المرور الآن إلى الحصتين الإضافيتين

نهاية الشوط الثاني والمباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 2-2

دق 90+07: تصويبة ميسي القوية أبعدها لويس بصعوبة!

دق 82: سيناريو مجنون! مبابي يعدّل الكفة (2-2)

دق 80: مبابي يسجل الهدف الأول لمنتخب الديوك (2-1)

دق 79: أوتاميندي يعرقل مواني .. ركلة جزاء لفرنسا!

دق 59: دي ماريا يضع ألفاريز في حالة انفراد والأخير يصوب لكن لوريس كان في المكان المناسب

فرنسا تصبح أول منتخب يفشل في القيام بأي تسديدة خلال الشوط الأول في مباراة نهائية لكأس العالم (منذ عام 1966).

فرنسا تفشل بالقيام بأي تسديدة خلال الشوط الأول لأول مرة في مباراة ضمن كأس العالم (منذ عام 1966).

دق 49: تصويبة دي بول "على الطائر" كادت أن تحرج لوريس!

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني على فرنسا (2-صفر) في نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

دق 36: هجمة مرتدة نموذجية ختمها دي ماريا في شباك لوريس (2-صفر)

ليونيل ميسي ينفرد بالرقم القياسي لعدد المشاركات بالأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 20 مشاركة متقدماً على الألمانيين غيرد مولر وميروسلاف كلوزه والبرازيليين بيليه ورونالدو.

ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يشارك بالأهداف في 14 مباراة في كأس العالم.

ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يشارك تهديفاًوصناعة في 4 مباريات في كأس العالم.

ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يشارك تهديفًا وصناعة في 3 مباريات خلال دورة واحدة من كأس العالم.

دق 23: ليونيل ميسي يفتتح التسجيل من ركلة جزاء (1-صفر)

دق 21: دي ماريا يتجاوز ديمبلي والأخير يعرقله! الحكم البولندي يعلن عن ركلة جزاء للأرجنتين

دق 05: تصويبة أليكسيس ماك أليستير القوية صدّها لوريس ببراعة!

ليونيل ميسي ينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات في تاريخ كأس العالم بـ26 مباراة متقدماً على الألماني لوتار ماتيوس.

الفرنسي هوغو لوريس ينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات لحارس مرمى في تاريخ كأس العالم برصيد 20 مباراة متقدماً على الألماني مانويل نوير.

بداية النهائي الحلم على مسرح استاد لوسيل

البولندي مارتشينياك حكماً لمباراة نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين الأرجنتين وفرنسا

دخول لاعبي المنتخب الأرجنتيني للقيام بالحركات الإحمائية:

دخول لاعبي المنتخب الفرنسي للقيام بالحركات الإحمائية:

حفل ختام كأس العالم FIFA قطر 2022™

التشكيلة الأساسية| الأرجنتين - فرنسا

The line-ups are in!



Today's #FIFAWorldCup Final Starting XIs for Argentina and France ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

المنتخب الأرجنتيني يصل إلى مسرح نهائي كأس العالم

وصول حافلة المتخب الفرنسي إلى استاد لوسيل

النهائي الحادي عشر الذي يجمع بين منتخب أمريكي جنوبي ومنتخب أوروبي في كأس العالم.

أول مباراة نهائية لكأس العالم بين منتخبين يحملان نفس عدد الألقاب السابقة منذ نهائي عام 1994 بين البرازيل وايطاليا (دون احتساب نهائي 2010 الذي جمع بين منتخبين لم يسبق لهما احراز اللقب).

الأرجنتين تخوض نهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها بعد أعوام 1930 و1978 و1986 و1990 و2014.

فرنسا تخوض نهائي كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1998 و2006 و2018.

الأرجنتين تخوض المباراة النهائية للمرة الثانية في آخر 3 دورات من كأس العالم.

استعراض جوّي مبهر في سماء "لوسيل" بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر قبل انطلاق نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.