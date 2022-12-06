أبراج الدوحة تتزيّن بصور الأسطورة البرازيلية بيليه والنجم الفرنسي مبابي من قبل beIN SPORTS December 6, 2022 10:09 2:05 دقيقة تزينت أبراج العاصمة القطرية الدوحة بصور الأسطورة البرازيلية بيليه والنجم الفرنسي كيليان مبابي فيما يشبه سير مبابي على خطا بيليه في تكرار إنجازاته وأرقامه الفردية. تقارير إخبارية بيليه كيليان مبابي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:05 دقيقة أبراج الدوحة تتزيّن بصور بيليه ومبابي 2:44 دقيقة مباراة البرتغال وسويسرا | التغطية الخاصة 6:46 دقيقة البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وتبلغ ربع النهائي 1:55 دقيقة فينيسيوس: "حققت حلم طفولتي" 2:47 دقيقة نيمار يتمنى الشفاء العاجل لبيليه 1:18 دقيقة سون لا يلوم أي لاعب على الخسارة 1:02 دقيقة رونالدو: "قطر نجحت بامتياز في التنظيم" 4:53 دقيقة كرواتيا في ربع النهائي بفضل ركلات الترجيح 3:25 دقيقة إنريكي يشدد على قوة منتخب المغرب 29:13 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال