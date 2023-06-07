beIN SPORTS تفوز بجائزة مرموقة لتغطيتها الاستثنائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™

فوز beIN SPORTS جاء لتغطيتها الاستثنائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

تحتفي جوائز SPIA، التي انطلقت عام 2012، بإنجازات الرواد من صناع القرار والشركات والمنظمات وغيرها من الحملات التي ساهمت بتطوير الرياضة في المنطقة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

وكانت beIN SPORTS الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 25 دولة، حيث قدّمت تغطيةً حصرية وشاملة لبطولة كأس العالم التي أقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

واشتملت استراتيجية الشبكة الرائدة طوال مدة الحملة على إطلاق ست قنوات جديدة لنقل المباريات بدقة عالية ولغاتٍ عديدة على منصتها beIN CONNECT، وقدّمت أول قناة للمشاهدة عبر الإنترنت بدقة 4K على مستوى المنطقة إلى جانب برنامج بودكاست جديد. كما أبرمت SPORTS beIN شراكةً استراتيجية مع Twitter و SnapChat و Google، فضلاً عن اتفاقية لبث 22 من أهم مباريات البطولة مجاناً على قناتها الرسمية على YouTube، ومشاركة الآلاف من المنشورات وأكثر من 150 مقطع فيديو أصلي في إطار عمليات إدارة جميع مواقع التواصل الاجتماعي الأساسية على مدار الساعة.

وسجلت beIN أرقاماً مذهلة خلال حملتها التي استمرت لمدّة شهر على منصاتها الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ استقطبت منصة beIN CONNECT حوالي 1.4 مليون مستخدم لتحقق 602 ألف ساعة مشاهدة. فيما شهدت منصاتها الإلكترونية والمخصصة للأجهزة المحمولة 10 ملايين زائر، إلى جانب حجم مشاهدات مقاطع الفيديو عبر الإنترنت الذي بلغ 1.1 مليار مشاهدة بمعدلٍ تجاوز 33 مليون ساعة. ومن جهةٍ ثانية، وصلت منشورات beIN على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 5.5 مليار مستخدم قام 500 مليون منهم بالتفاعل معها، وشهد حسابها الرسمي على YouTube زيادة في عدد المشتركين بمقدار 1.9 مليون مستخدم، بينما جذبت قنواتها المختلفة على Facebook و Instagram و Twitterو TikTokوSnapChat أكثر من 6.3 مليون متابع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الترشّح لفئة "الاستخدام الأفضل للوسائل الرقمية والتواصل الاجتماعي" كان مفتوحاً أمام الشركات التي تدير مواقع إلكترونية وتطبيقات أجهزة محمولة ومنصات تواصل اجتماعي في مجال الرياضة، إلى جانب الجهات التي تقوم بتطوير محتوى رياضي عبر الإنترنت وغيرها من الإعلانات المبوبة وشبكات التجارة والمبيعات الإلكترونية للتذاكر والحملات الترويجية للفعاليات الرياضية محلياً أو إقليمياً في عام 2022.