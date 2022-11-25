هافيرتس يأمل ان تكون مواجهة إسبانيا "نقطة تحوّل"

وقال هافيرتس لوسائل الإعلام قبل يومين من المباراة المصيرية: "نمر بوقت سيئ، لكن هذه المباراة ضد إسبانيا يمكن أن تكون نقطة تحول بالنسبة لنا. حلمنا بلعب مثل هذا النوع من المباريات".

وفي حال الهزيمة أمام إسبانيا المتألقة والتي استهلت مشوارها بفوز ساحق على كوستاريكا بسباعية، ستخرج ألمانيا من كأس العالم بنسبة كبيرة، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد الفشل الذريع في مونديال روسيا عام 2018.

وقال هافيرتس إنه "يتفهم" الانتقادات التي وجهت إلى المنتخب الألماني بعد الانتكاسة التي تعرض لها أمام اليابان.

وقال مهاجم تشلسي الإنكليزي "لكني لا أهتم على الإطلاق، التركيز على مباراة الأحد ولا يهمني ما حدث في الماضي. لا أفعل أي شيء للتفكير في الماضي أو التفكير بشكل سلبي".

بدوره، أوضح يوليان براندت لاعب وسط بوروسيا دورتموند الذي بقي على دكة البدلاء في المباراة أمام اليابان أنّ اللقاء ضد بطل العالم 2010 يمكن أن يكون "فرصة لإعادة كل هذه الأجواء. بالفوز، يمكننا أن نستعيد الكثير من الطاقة".

