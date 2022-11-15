ملف منتخب اليابان - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه المشاركة السابعة لليابان في كأس العالم، في سلسلة بدأت في 1998. وهي ثاني أطول سلسلة مشاركات متتالية لمنتخب آسيوي بعد المنتخب الكوري الجنوبي (10)، وبدأ منتخب الساموراي الياباني مشاركته في نهائيات كأس العالم انطلاقا من نسخة عام 1998 في فرنسا ووقتها ودع البطولة من الدور الأول ثم تأهل إلى دور الـ16 في نسخة عام 2002 التي استضافتها اليابان بالمشاركة مع كوريا الجنوبية.

وفي كأس العالم عام 2006 ودع المنتخب الآسيوي البطولة من الدور الأول أيضاً قبل أن يتمكن من التأهل إلى ثمن النهائي في بطولة عام 2010 ثم كانت مشاركته خجولة مجدداً في بطولة "البرازيل 2014" إلا أنه عاد وقدم أفضل مستوياته في كأس العالم عام 2018 والتي أقيمت في روسيا وصعد إلى ثمن النهائي وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى ربع النهائي على حساب المنتخب البلجيكي الذي تخطى بصعوبة عقبة الساموراي بالتغلب عليه (3-2).

نوادر وإحصاءات

● فازت اليابان في أول مباراة افتتاحية لها في كأس العالم في 2 من آخر 3 مشاركات (2010 ضد الكاميرون و 2018 ضد كولومبيا). فقط كوريا الجنوبية (3) حققت انتصارات أكثر منها في المباريات الافتتاحية كدولة آسيوية.

● بعد تأهلها لدور الـ16 في 2018، تتطلع اليابان أن تصل لهذا الدور في مشاركتين متتاليتين للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

● ايجي كاواشيما أكثر لاعب ياباني شارك في كأس العالم (11)، الحارس الذي يتمتع بالخبرة شارك في 2010، 2014 و2018، تصدى لـ38 تسديدة بمعدل 3.5 في كل مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

● لم يسجّل أي لاعب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم "بما في ذلك المرحلة الثانية" أكثر من لاعب ليفربول تاكومي مينامينو الذي سجّل 10 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

ملف منتخب اليابان

تأسيس الاتحاد الياباني لكرة القدم: 1921

تصنيف الفيفا: 24

المشاركات: 7

منتخب اليابان في كأس العالم