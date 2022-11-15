ملف منتخب إيران - كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: البرتغالي كارلوس كيروش

ستكون هذه المشاركة الرابعة على التوالي لكارلوس كيروش في كأس العالم كمدرب، وهي أطول سلسلة مستمرة، والثالثة على التوالي كمدرب لمنتخب إيران بعد عودته للتدريب في أيلول/سبتمبر.

كيروش هو المدرب الوحيد الذي قاد إيران في أكثر من نسخة في كأس العالم وبات أكثر مدرب برتغالي قاد مباريات في تاريخ البطولة.