ملف منتخب إيران - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه المشاركة السادسة لإيران في نهائيات كأس العالم، وهي تسعى في كأس العالم FIFA قطر 2022™ لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها.
نوادر وإحصاءات
- ستكون هذه المشاركة السادسة لإيران في كأس العالم، لكن لم يسبق لها تخطّي دور المجموعات.
- سجّلت إيران 9 أهداف خلال 15 مباراة بكأس العالم، بمعدل 0.6 فهو المعدل الأقل من الأهداف لأي منتخب شارك في 10 مباريات على الأقل في تاريخ البطولة. سجّلت أكثر من هدف في مباراة واحدة فقط، وكانت عندما تفوّقت على الولايات المتحدة الأمريكية 2-1 عام 1998.
- يعتبر المنتخب الإيراني واحد من 20 منتخباً شاركوا في آخر نسختين من كأس العالم 2014 و2018، ولكنه أقل منتخب بين هذه المنتخبات من حيث عدد التسديدات (47) والأقل بالتسديدات على المرمى (10) وأقل من سجّل (3 أهداف) في دور المجموعات خلال هاتين النسختين.
- سجّلت إيران 9 أهداف في كأس العالم، ولكن هذه الأهداف الـ9 تم تسجيلها بواسطة لاعبين مختلفين (بما في ذلك هدف عكسي). أكثر دولة سجّلت أهدافاً لكن دون أن يسجّل أي لاعب منها أكثر من هدف.
- بالرغم من خوضه 6 مباريات فقط، لا يوجد أي لاعب ساهم في إحراز أهداف في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم أكثر من مهدي تاريمي (4 أهداف وتمريرتان حاسمتان)، لم يسجّل تاريمي من خلال تسديداته الـ3 في كأس العالم 2018.
ملف منتخب إيران
- تأسيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم: 1920
- تصنيف الفيفا: 21
- المشاركات: 6
منتخب إيران في كأس العالم
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أبرز المعلومات عن المنتخب الإيراني قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب: البرتغالي كارلوس كيروش
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ستكون هذه المشاركة الرابعة على التوالي لكارلوس كيروش في كأس العالم كمدرب، وهي أطول سلسلة مستمرة، والثالثة على التوالي كمدرب لمنتخب إيران بعد عودته للتدريب في أيلول/سبتمبر.
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نجم الفريق: مهدي تارمي
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مهدي تارمي (30 عاماً) مهاجم نادي بورتو البرتغالي هو أحد أبز لاعبي المنتخب الإيراني الذي دافع عن ألوانه في 60 مباراة وسجّل 28 هدفاً.
ساهم تارمي بشكل فعّال في قيادة إيران إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بتسجيله 4 أهداف وصناعته هدفين في المرحلة النهائية من التصفيات بالرغم من خوضه 6 مباريات فقط مع المنتخب الوطني.
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جدول مباريات إيران في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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21 نوفمبر 2022
|استاد خليفة الدولي
|إنكلترا - إيران
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25 نوفمبر 2022
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استاد أحمد بن علي
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ويلز - إيران
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29 نوفمبر 2022
22:00
|استاد الثمامة
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إيران - الولايات المتحدة