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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

مصادر لـ beIN SPORTS: ساديو مانيه موجود في قائمة المنتخب السنغالي

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أكدت مصادر في الاتحاد السنغالي لكرة القدم لـ beIN SPORTS وجود نجم بايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه ضمن قائمة منتخب "أسود التيرينغا" المشارك في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وكان قد أعلن بايرن ميونيخ منذ يومين عن إصابة مانيه في الساق اليمنى مشيراً إلى غيابه عن مواجهة شالكه السبت في الدوري الألماني.

وذكر نادي بايرن ميونيخ أن أفضل لاعب في إفريقيا سيغيب عن مواجهة شالكه المقبلة، مضيفاً أن مانيه سيخضع للمزيد من الفحوصات. 

وأضاف الفريق البافاري أنه على تواصل مع الطاقم الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم. 

وكان مانيه قد غادر الملعب في الشوط الأول أمام فريدر بريمن، لتنتشر بعدها أنباء غيابه عن كأس العالم.

وعقب تعرضه لهذه الإصابة، وجه الرئيس السنغالي ماكي سال رسالة دعم لقائد المنتخب متمنياً له الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أوغوستان سنغور عن قلقه بشأن إصابة نجم المنتخب ومهاجم بايرن ميونيخ قبل أحد عشر يوماً من انطلاق كأس العالم. 

وذكر سانغور في تصريحاته بالقول تصوّروا أن تخسر فرنسا جهود كريم بنزيمة. نحن قلقون بعد الأنباء التي وردتنا مضيفاً أنهم ينتظرون استشارة الجهاز الطبي لبايرن ميونيخ واشعاراً رسميا من النادي، مؤكدا أنه يتعين انتظار المعلومات الدقيقة الواردة من النادي نفسه. 

واعترف سانغور أن المنتخب السنغالي لن يكون كما هو من دون وجود مانيه، مشيراً إلى أنهم سيتأقلمون مع هذا الوضع. 
 

بايرن ميونيخ المنتخب السنغالي ساديو مانيه كأس العالم FIFA قطر 2022™
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