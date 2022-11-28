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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

مشاهدة قياسية لمباراة الأرجنتين والمكسيك عبر تيليموندو

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مباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي بثتها محطة تيليموندو تدخل التاريخ من حيث نسبة المشاهدة باللغة الإسبانية.

Reuters

دخلت مباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم FIFA قطر 2022™ التاريخ من حيث نسبة المشاهدة باللغة الإسبانية لمباراة في دور المجموعات، إذ بلغ عدد مشاهديها 8.9 م مليون مشاهد عبر محطة "تيليموندو".

مواجهة الأرجنتين والمكسيك التي انتهت بفوز التانغو بهدفين دون مقابل، سجلت رقماً قياسياً في خدمة البث المباشر عبر الانترنت تخطت نسبته  "2 مليون كمعدل للمشاهدات في الدقيقة".

وباتت هذه المباراة التي احتضنها استاد لوسيل وشهدت أيضاً حضوراً جماهيرياً قياسياً في كأس العالم FIFA قطر 2022™،  الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في تاريخ "تيليموندو". 


 

الأرجنتين المكسيك كأس العالم FIFA قطر 2022™
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