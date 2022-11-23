كاين يخضع لفحص بالأشعة المقطعية لإصابة في كاحله

واشتكى كاين الذي لم يسجل اي هدف خلال فوز فريقه الساحق على إيران 6-2 في مستهل مشوار "الأسود الثلاثة" من بعض الألم، بعد تعرضه لتدخل في الدقيقة 50 قبل ان يستُبدل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة ويحل كالوم ويلسون بدلا منه.

خرج وهو يعرج قليلا لكن مدربه غاريث ساوثغيت أكد بأنه ليس قلقا وقال في هذا الصدد "أعتقد بأن هاري بصحة جيدة. بدا الأمر وكأنه كدمة سيئة لكنه أكمل المباراة".

وأضاف "قمنا بتبديله لأننا اعتقدنا بأن سير المباراة والنتيجة يسمحان لنا بذلك".

كان المنتخب الإنكليزي متقدما 5-1 لدى استبدال كاين وأنهى المباراة فائزا 6-2.