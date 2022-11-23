English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

كاين يخضع لفحص بالأشعة المقطعية لإصابة في كاحله

من قبل

سيخضع قائد منتخب إنكلترا هاري كاين لفحص بالأشعة المقطعية بعد إصابة في كاحله تعرّض لها خلال المباراة ضد إيران في مونديال قطر 2022، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية عدة.

beIN SPORTS

واشتكى كاين الذي لم يسجل اي هدف خلال فوز فريقه الساحق على إيران 6-2 في مستهل مشوار "الأسود الثلاثة" من بعض الألم، بعد تعرضه لتدخل في الدقيقة 50 قبل ان يستُبدل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة ويحل كالوم ويلسون بدلا منه.

خرج وهو يعرج قليلا لكن مدربه غاريث ساوثغيت أكد بأنه ليس قلقا وقال في هذا الصدد "أعتقد بأن هاري بصحة جيدة. بدا الأمر وكأنه كدمة سيئة لكنه أكمل المباراة".

وأضاف "قمنا بتبديله لأننا اعتقدنا بأن سير المباراة والنتيجة يسمحان لنا بذلك".

كان المنتخب الإنكليزي متقدما 5-1 لدى استبدال كاين وأنهى المباراة فائزا 6-2.                                     

منتخب إنكلترا إنكلترا هاري كاين كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق غياب لوكاس هرنانديز عن بقية مش
اقرأ
غياب لوكاس هرنانديز عن بقية مشوار فرنسا في المونديال
التالي السنغالي كوياتي يغيب "على الأر
اقرأ
السنغالي كوياتي يغيب "على الأرجح" عن مواجهة قطر
-

آخر الأحداث

>