كاين جاهز لمباراة إنكلترا وأميركا



قال ساوثغيت في مقابلة مع قناة "آي تي في" "هو بخير. تمرن مرة جديدة بمفرده اليوم، ولكنه سيعود إلى المنتخب غداً وكل شيء يسير بشكل جيد من أجل المباراة".



وكان مهاجم توتنهام ضحية عرقلة خشنة في الدقيقة 50 خلال الفوز الساحق على إيران 6-2 الإثنين في مستهل منافسات المجموعة، ليغادر الملعب في الدقيقة 75 ويحلّ كالوم ولسون بدلاً منه.

وخلد كاين للراحة في الأيام التالية للمباراة، قبل أن يخضع لفحوص طبية أثبتت عدم تعرضه لإصابة خطرة.

وأكد ساوثغيت جهوزية مهاجمه قائلاً: "لقد تحققنا لكي نكون متأكدين (...) ولكن كلّ شيء يسير بشكل جيد".

وأردف: "الإصابة هي في القدم أكثر من الكاحل. لقد كانت عرقلة قوية، لكن لحسن الحظ اجتازها من دون الكثير من الضرر".

ويأمل منتخب إنكلترا في تحقيق فوزه الثاني توالياً أمام الولايات المتحدة المتعادلة في مستهل مبارياتها أمام ويلز 1-1، ليبلغ دور ثمن النهائي باكراً.

