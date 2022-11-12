كأس العالم...أرقام صنعت التاريخ

قبل أيام من انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ نستعرض معكم بعض الأرقام القياسية التي سُجلت عبر تاريخ كأس العالم:



- ثلاثة من آخر 4 مباريات نهائية وصلت للأشواط الإضافية (2006، 2010، 2014).

- نهائيان فقط عبر تاريخ كأس العالم حُسما بركلات الترجيح (1994 في الولايات المتحدة الأميركية و2006 في ألمانيا).

- مباراة نهائية واحدة فقط عبر التاريخ انتهت بالتعادل السلبي وكانت بين البرازيل وإيطاليا في مونديال أميركا 1994.

- توّجت المنتخبات الأوروبية بآخر 4 نسخ من نهائيات كأس العالم (إيطاليا 2006، إسبانيا 2010، ألمانيا 2014، فرنسا 2018).

- منتخب الأرجنتين هو الوحيد من خارج قارة أوروبا الذي خاض المباراة النهائية آخر 4 مونديالات، في كأس العالم 2014 وخسر ضد ألمانيا

- منتخبات قارة أوروبا لديها 12 لقباً مونديالياً، مقابل 9 لمنتخبات أميركا الجنوبية.

- منذ استحداث نظام خروج المغلوب في دور الـ16 عام 1986، جميع المنتخبات التي توّجت باللقب تصدرت مجموعتها في دور المجموعات.

- يحتفظ لوثر ماتيوس بالرقم القياسي الخاص بعدد المباريات التي خاضها لاعب في كأس العالم (25). لقد شارك كذلك في أكبر عدد من البطولات إلى جانب أنتونيو كابرال ورافائيل ماركيز (5).

- يتصدر ميروسلاف كلوزه قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً في كأس العالم بـ16 هدفاً خلال 24 مباراة. سجّل جميع أهدافه من داخل منطقة الجزاء بما في ذلك 7 أهداف رأسية.

- كريستيانو رونالدو أحد 4 لاعبين سجّلوا في 4 نسخ مختلفة في كأس العالم، إلى جانب بيليه، أوفي سيلر وميروسلاف كلوزه، لم يسبق لأي لاعب أن سجّل في 5 نسخ مختلفة.

- يعتبر جوست فونتين أكثر من سجّل أهدافاً في نسخة واحدة من كأس العالم – سجّل 13 هدفاً في 1958. نجح بالتسجيل في جميع مبارياته الـ6 بما في ذلك "ثلاثية" في المباراة الافتتاحية ضد الباراغواي، و4 أهداف في مباراة تحديد المركز الثالث ضد ألمانيا الغربية.

- 4 لاعبين فقط سجّلوا في أكثر من نهائي بكأس العالم فافا (1958 و 1962)، بيليه (1958 و 1970)، بول برايتنر (1974 و 1982)، زين الدين زيدان (1998 و 2006).

- منذ 1966، قدّم دييغو مارادونا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة أكثر من أي لاعب آخر في كأس العالم (8 بما في ذلك 5 في 1986). بين كافة اللاعبين الحاليين، توماس مولر الأقرب لرصيد مارادونا (6). أكثر لاعب قدّم تمريرات حاسمة في نسخة واحدة هو بيليه في 1970 (6).

- سُجل 52 ثلاثية "هاتريك" في كاس العالم، وآخر ثلاثية سُجلت في الأدوار الإقصائية تعود لعام 1990 عندما سجّل توماس سكوهارفي لتشيكوسلوفاكيا في مرمى كوستاريكا في دور الـ16، وآخر ثلاثية في مباراة نهائية كانت لـ جيوف هورست ضد ألمانيا الغربية 1966.

أما آخر هاتريك بشكل عام فقد سجله هاري كاين في مرمى بنما في المونديال الماضي بروسيا.

أكثر مونديال سجل فيه هاتريك كان سويسرا 1954، غذ أحرز فيه 8 لاعبين مختلفين 8 هاتريك.

مونديال 2006 في ألمانيا هو الوحيد الذي لم يسجل فيه ولا هاتريك.

أصغر لاعب سجل هاتريك هو بيليه 17 سنة 244 يوماً وذلك ضد فرنسا في مونديال 1954.

- الروسي أوليج سالينكو هو اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة. فعل ذلك خلال مباراة كأس العالم 1994 في المباراة بين روسيا والكاميرون.



- منذ 1966، أسرع هدف سُجل في كأس العالم سجّله التركي هاكان شوكور 2002 في مباراة تحديد المركز الثالث ضد كوريا الجنوبية بعد 11 ثانية.

- يعتبر عصام الحضري أكبر لاعب يشارك في مباراة بكأس العالم (45 عاماً و161 يوماً) في كأس العالم 2018، في المقابل فإن الايرلندي الشمالي نورمان وايتسايد أصغر لاعب (17 عاماً و 41 يوماً) في كأس العالم 1982.

- جميع المدربين الذين توّجوا بكأس العالم كانوا مدربين وطنيين لمنتخبات بلادهم.

- أكثر لاعب خوضاً للدقائق هو الإيطالي باولو مالديني بـ2217 دقيقة من مونديال 1990 وحتى مونديال 2002.

- أصغر لاعب سجل في نهائي كاس العالم كان بيليه بعمر 17 سنة و249 يوماً ضد السويد في نهائي1958.

- يعتبر البرازيلي دنيلسون أكثر لاعب ظهر في كأس العالم كبديل بـ11 مرة في مونديالي 1998 – 2002.

- أكبر لاعب يخوض نهائي كأس العالم كان الحارس الإيطالي دينو زوف حين حرس مرمى الأتزوري في نهائي مونديال 1982 وهو بعمر 40 و133 يوماً

