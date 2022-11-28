غوندوغان يدعو إلى الاستمتاع بكرة القدم

وواجه منتخب ألمانيا العديد من الانتقادات إثر إصراره على إيصال رسائل بعيدة عن الرياضة خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي: "من وجهة نظري، السياسة انتهت الآن، نحن هنا الآن وأعتقد أنّ قطر فخورة جداً".

وفشلت ألمانيا في تحقيق الفوز بعد مباراتين إذ تلقت خسارة مفاجئة أمام اليابان 2-1 قبل أن تتعادل مع إسبانيا 1-1 أمس الأحد.

وأضاف غوندوغان: "قطر فخورة جداً بتنظيم كأس العالم، أيضاً كأول دولة مسلمة، أنا من عائلة مسلمة، لذلك المجتمع الإسلامي فخور".

وتحتاج ألمانيا للفوز على كوستاريكا في الجولة الأخيرة على كوستاريكا إضافة إلى أن تخدمها نتيجة اليابان وإسبانيا كي تضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.