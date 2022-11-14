راموس يشعر بالإحباط لاستبعاده من قائمة إسبانيا

قال سيرخيو راموس مدافع إسبانيا إنه يشعر بالإحباط لاستبعاده من قائمة منتخب بلاده لكأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد عودته لكامل لياقته إثر إصابة في ربلة الساق حرمته من اللعب بانتظام مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وأعلن لويس إنريكي مدرب إسبانيا قائمة الفريق للنهائيات، والمكونة من 26 لاعبا، والتي خلت من أصحاب الخبرة مثل راموس ولاعب الوسط تياغو ألكانتارا والمدافع ماركوس ألونسو والحارس ديفيد دي خيا.

وكتب راموس، البالغ عمره 36 عاما، والذي انضم العام الماضي لباريس سان جيرمان، بعد قضاء 16 عاما مليئة بالألقاب مع ريال مدريد، خطابا عاطفيا للجماهير، بعد الفشل في الحصول على فرصة للعب في كأس العالم للمرة الخامسة.

وكتب راموس على انستغرام: "كرّست نفسي وجسدي وروحي للتعافي والعودة لمستواي الطبيعي ... ولحسن الحظ، أستطيع القول إنني استعدت مستواي مجددا هذا الموسم وأستمتع بكرة القدم".

وقال راموس الذي فاز مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2010: "كأس العالم؟ كانت بالطبع أحد أحلامي الكبرى التي أردت تحقيقها. كانت ستصبح المشاركة الخامسة لي، لكن لسوء الحظ، سأشاهد البطولة من المنزل".

وتابع: "الوضع قاس، لكن الشمس ستظل تشرق في الصباح. لن أغير أي شيء في نفسي أو في عقليتي أو شغفي أو التزامي أو جهدي أو إخلاصي في العمل".