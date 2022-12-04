ديشان: "سعداء بالتأهل لربع النهائي ومبابي صنع الفارق"

وقال ديشان، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مواجهة بولندا كانت صعبة، ولكننا حققنا هدفنا بالفوز، لعبنا أمام خصم صعب، ولكن نحن منتخب مرشح للفوز باللقب"، موضحاً أن لاعبيه بدأوا المباراة بطريقة رائعة، ولكن لم نشكّل خطورة على المرمى البولندي في الشوط الأول، لافتاً إلى أن وجود نقص في الأداء الدفاعي، وارتكاب بعض الأخطاء، جعلا بولندا تشكّل خطورة في بعض الهجمات.

واعتبر ديشان أن توقيت تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط، منح الأريحية للاعبين والهدوء، خاصة مع بداية الشوط الثاني، وجعلهم يركّزون بطريقة أكثر فاعلية في الاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى بولندا، وهو ما أسفر عن خلق عدة فرص خطيرة وتسجيل هدفين في الشوط الثاني.

ونوه مدرب فرنسا بالثنائي كيليان مبابي وأوليفييه جيرو والتفاهم الكبير بينهما خلال هذه النسخة من كأس العالم، معتبراً أن مبابي يتحدث عن نفسه في الملعب دائماً، فهو من أفضل اللاعبين في العالم، ولديه القدرة على قلب الموازين في أي لحظة في المباراة، ونحن نحتاج إليه في أفضل حالاته خلال المباريات المقبلة.

واعتبر ديشان أن جيرو من اللاعبين المهمين في تشكيلة منتخب فرنسا، فبرغم عدم تسجيله في مونديال روسيا قبل أربع سنوات، لكنه يملك القدرة الذهنية والبدنية لصنع الفارق، مقدماً التهنئة له لوصوله إلى الهدف رقم 52، وحصوله على لقب الهدّاف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما حطّم رقم النجم السابق

