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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

جيسوس وتيليس خارج كأس العالم FIFA قطر 2022™بسبب الإصابة

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لن يتمكن غابريال جيسوس وأليكس تيليس من مواصلة مشوارهما مع البرازيل في كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك بسبب إصابة تعرضا لها في الخسارة أمام الكاميرون (صفر-1) وفق ما أعلن منتخب بلادهما السبت.

reuters

وقال المنتخب البرازيلي في بيان قبل مواجهة كوريا الجنوبية في ثمن نهائي "خضع أليكس تيليس وغابريال جيسوس لفحوص صباح السبت".

وتابع "خضع كل منهما لفحص بالرنين المغناطيسي على ركبته اليمنى مما أكد إصابتهما واستحالة تعافيهما للمشاركة في كأس العالم".

واستُبدِل اللاعبان خلال مباراة الجمعة الهامشية التي خسرها البرازيليون صفر-1 أمام الكاميرون على ملعب لوسيل، في الدقيقتين 54 و64 بسبب الإصابة.

وبدا تأثر تيليس كبيراً إذ انهار بكاءً إدراكاً منه على الأرجح أن مشواره في هذا المونديال قد انتهى.

وتشكل إصابة ظهير إشبيلية الإسباني بشكل خاص ضربة قاسية لفريق المدرب تيتي الذي يعاني أصلاً دفاعياً في ظل إصابة لاعبي يوفنتوس الإيطالي دانيلو (في الكاحل) وأليكس ساندرو (في الفخذ)، فيما يملك الكثير من الخيارات الهجومية لتعويض نجم أرسنال الإنكليزي.
 

منتخب البرازيل كأس العالم FIFA قطر 2022™
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