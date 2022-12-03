تيتي يعلن تحمله مسؤولية الخسارة أمام الكاميرون

وقال مدرب البرازيل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "البطولة في هذه النسخة شهدت خسارة المنتخبات الكبيرة، الأرجنتين أمام السعودية، وفرنسا أمام تونس، وإسبانيا أمام اليابان، والبرتغال أمام كوريا، وهذا دليل على تطور كرة القدم، وأنّ المنتخبات في هذه البطولة لم تتصدّر مجموعاتها بالعلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث الأولى برصيد 9 نقاط".

وأوضح أنّ على المنتخب البرازيلي أن يتعلم من مثل هذه المباريات وينظر إلى الجانب الإيجابي لها، مشيراً إلى أن المنتخب الكاميروني استحق الفوز لأنه لعب بشكل جيد، وكان يبحث عن هذا الفوز في هذه البطولة.

وأضاف : "علينا أن نركز في الفترة المقبلة لخوض المباريات المتبقية من البطولة ونحن في حالة جيدة، حيث إن تقارب المباريات في المرحلة الأولى لم يمنحنا الفرصة الكافية للتعافي المثالي".

ومن ناحيته أكد رودريغو لازمار طبيب المنتخب البرازيلي، في المؤتمر الصحفي، أنّ المرحلة المقبلة قد تشهد عودة اللاعبين المصابين وأبرزهم نيمار.

وقال: "أمامنا 72 ساعة قبل مباراة ثمن النهائي، سنرى ما الذي علينا فعله، وذلك بعد بدء التدريبات بالكرة".

وعن الإصابات في مباراة اليوم قال طبيب المنتخب البرازيلي: "اللاعب اليكس تيليس يعاني من إصابة في الركبة اليمنى وسيخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي، وكذلك جيسوس اشتكى من الألم بعد نهاية مباراة اليوم وطلبنا التصوير بالرنين المغناطيسي".

وستلعب البرازيل أمام كوريا الجنوبية الإثنين المقبل، بينما تلعب سويسرا مع البرتغال الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي.