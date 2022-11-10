تعرف على موعد وصول منتخبات كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى الدوحة

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المنتخب الأميركي: 10 نوفمبر 2022
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المنتخب المغربي: 13 نوفمبر 2022
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المنتخب التونسي: 14 نوفمبر 2022
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المنتخب القطري: 14 نوفمبر 2022
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منتخب كوريا الجنوبية: 14 نوفمبر 2022
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المنتخب الإيراني: 14 نوفمبر 2022
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المنتخب السويسري: 14 نوفمبر 2022
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المنتخب الدانماركي: 15 نوفمبر 2022
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المنتخب الإنكليزي: 15 نوفمبر 2022
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المنتخب الهولندي: 15 نوفمبر 2022
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المنتخب الإكوادوري: 15 نوفمبر 2022
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المنتخب السنغالي: 16 نوفمبر 2022
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المنتخب الويلزي: 16 نوفمبر 2022
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المنتخب الفرنسي: 16 نوفمبر 2022
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المنتخب الأرجنتيني: 16 نوفمبر 2022
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المنتخب السعودي: 17 نوفمبر 2022
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المنتخب الألماني: 17 نوفمبر 2022
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المنتخب البولندي: 17 نوفمبر 2022
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المنتخب المكسيكي: 17 نوفمبر 2022
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المنتخب الكندي: 17 نوفمبر 2022
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المنتخب البلجيكي: 18 نوفمبر 2022
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المنتخب الإسباني: 18 نوفمبر 2022
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المنتخب الياباني: 18 نوفمبر 2022
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المنتخب الكرواتي: 18 نوفمبر 2022
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المنتخب الغاني: 18 نوفمبر 2022
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المنتخب الكوستاريكي: 18 نوفمبر 2022
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المنتخب الكاميروني: 19 نوفمبر 2022
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المنتخب البرتغالي: 19 نوفمبر 2022
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المنتخب الصربي: 19 نوفمبر 2022
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منتخب الأوروغواي: 19 نوفمبر 2022
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المنتخب البرازيلي: 19 نوفمبر 2022
تعرف على موعد وصول منتخبات كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى الدوحة
المنتخب السعودي المنتخب القطري المنتخب المغربي كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب التونسي