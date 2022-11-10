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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

تعرف على موعد وصول منتخبات كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى الدوحة

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تعرف على الموعد الرسمي لوصول منتخبات كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى الدوحة.

beIN SPORTS

  • المنتخب الأميركي: 10 نوفمبر 2022

  • المنتخب المغربي: 13 نوفمبر 2022

  • المنتخب التونسي: 14 نوفمبر 2022 

  • المنتخب القطري: 14 نوفمبر 2022

  • منتخب كوريا الجنوبية: 14 نوفمبر 2022

  • المنتخب الإيراني: 14 نوفمبر 2022

  • المنتخب السويسري: 14 نوفمبر 2022

  • المنتخب الدانماركي: 15 نوفمبر 2022

  • المنتخب الإنكليزي: 15 نوفمبر 2022 

  • المنتخب الهولندي: 15 نوفمبر 2022

  • المنتخب الإكوادوري: 15 نوفمبر 2022

  • المنتخب السنغالي: 16 نوفمبر 2022

  • المنتخب الويلزي: 16 نوفمبر 2022

  • المنتخب الفرنسي: 16 نوفمبر 2022

  • المنتخب الأرجنتيني: 16 نوفمبر 2022

  • المنتخب السعودي: 17 نوفمبر 2022

  • المنتخب الألماني: 17 نوفمبر 2022

  • المنتخب البولندي: 17 نوفمبر 2022

  • المنتخب المكسيكي: 17 نوفمبر 2022

  • المنتخب الكندي: 17 نوفمبر 2022

  • المنتخب البلجيكي: 18 نوفمبر 2022

  • المنتخب الإسباني: 18 نوفمبر 2022

  • المنتخب الياباني: 18 نوفمبر 2022

  • المنتخب الكرواتي: 18 نوفمبر 2022

  • المنتخب الغاني: 18 نوفمبر 2022

  • المنتخب الكوستاريكي: 18 نوفمبر 2022

  • المنتخب الكاميروني: 19 نوفمبر 2022

  • المنتخب البرتغالي: 19 نوفمبر 2022

  • المنتخب الصربي: 19 نوفمبر 2022

  • منتخب الأوروغواي: 19 نوفمبر 2022

  • المنتخب البرازيلي: 19 نوفمبر 2022

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