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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

بينتو في وداع مؤثر لكوريا الجنوبية

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قدّم المدرب البرتغالي باولو بينتو وداعًا مؤثرًا لكوريا الجنوبية، واصفًا سنواته الأربع كمدرب للمنتخب الوطني لكرة القدم بأنها "تجربة جميلة لن أنساها أبدًا".

Reuters

وكان بينتو أعلن استقالته من منصب المدير الفني لمحاربي التايغوك بعد الخسارة 4-1 في الدور ثمن النهائي ضد البرازيل في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال في بيان الثلاثاء "أنا ممتن بشكل خاص لجميع اللاعبين، لاحترافهم وأخلاقياتهم في العمل وسلوكهم".

وتابع "لقد منحوني فرصة الحصول على واحدة من أجمل التجارب في حياتي، والتي لن أنساها أبدًا. شخصيًا، ليس لدي كلمات لأشكركم جميعًا على الاحترام والمودة والدعم التي أظهرتموها خلال هذه التجربة الرائعة".

وذكرت وكالة يونهاب أن الاتحاد الكوري سيعين خليفة بينتو في شباط/فبراير المقبل.
 

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