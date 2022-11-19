بنزيمة يواصل الاستعداد وسط شكوك حول جاهزيته

اختفى المهاجم ابن الـ 34 عاماً عن الأنظار والملاعب منذ ما يقارب الشهر بسبب مشكلات عضلية غير معلنة، فيما تثير حالته البدنية علامات استفهام كثيرة قبل مباراة منتخب "الديوك" الأولى أمام أستراليا الثلاثاء، وذلك على الرغم من جميع التصاريح المطمئنة عن حالة المهاجم.

غيابات كثيرة

تستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الإصابات ومن دون الكثير من الأعمدة الرئيسية (بول بوغبا، نغولو كانتي، ميك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو)، في حين انغمست في فصل جديد بطله هذه المرة الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

لم يشارك مهاجم ريال مدريد الإسباني في أي تمرين جماعي مع فرنسا منذ الإثنين، مكتفياً بالجري في بداية الحصة قبل ممارسة التمارين بعيداً عن المجموعة وبإشراف المدرب البدني.

أمل ديدييه ديشان، مدرب أبطال العالم 2018، رؤية صاحب القميص الرقم 19 ينضمّ إلى باقي أفراد المنتخب الخميس خلال الحصة التدريبية الأولى في الدوحة، بعدما اكتفى برؤيته في تمارين خاصة مع المصاب الآخر المدافع رافايل فاران.

ومرة جديدة تمرّن مهاجم ريال ومدافع مانشستر يونايتد الانكليزي بمفردهما الجمعة، وذلك قبل 4 أيام من الاستحقاق الأول أمام أستراليا، حسب ما أفادت العديد من وسائل اعلام رياضية.

"لديه خبرة وهادئ"

هل هو مجرد تدبير احترازي، أم هي مشكلة أعمق وأخطر؟ علناً، تعكس التصاريح الصادرة بشأن بنزيمة الطمأنينة إن كان من الجهات المقربة من اللاعب نفسه أو من زملائه، على الرغم من غيابه المستمر عن المستطيل الأخضر.

قال زميل بنزيمة في مدريد والمنتخب لاعب خط الوسط أوريليان تشواميني الخميس "هو هادئ للغاية، لديه خبرة كبيرة ويعرف جسده وإذا لم يلعب، فذلك لأنه لا يعتبر نفسه قادراً على مساعدة الفريق قدر الإمكان".

من جهته برر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال غياب مهاجمه، قائلاً: "أفضل خسارة (الكرواتي لوكا) مودريتش أو بنزيمة لمباراة بدلاً من شهر"، معتقداً أن مكوث الفرنسي في العيادة الطبيّة لن يدوم كثيراً، قبل أن تتبدل كلماته في نهاية تشرين الاوّل/اكتوبر.

وأضاف مدرب ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنكليزي السابق "لقد اجتاز الاختبارات التي أظهرت أن ليس لديه مشكلة جسدية. ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار مشاعر اللاعب. من ناحية لدينا الفحوص السريرية التي تقول أنه لا يعاني من أي شيء، ومن ناحية أخرى، لدينا مشاعر اللاعب التي تقول انه ليس بنسبة 100 في المئة".