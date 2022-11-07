بدعوته إلى منتخب السيليساو... ألفيش يكسر رقماً قياسياً في منتخب البرازيل

في التاسعة والثلاثين من العمر، تجاوز ألفيش الرقم القياسي الذي كان يحمله الظهير الأيمن السابق دجالما سانتوس، الذي استدعي عندما كان عمره 37 عامًا إلى قائمة البرازيل في كأس العالم 1966 في إنكلترا.

كما تجاوز مدافع نادي تشلسي الإنكليزي تياغو سيلفا، 38 عامًا، أيضًا رقم دجالما سانتوس.

ويأتي ضم ألفيش إلى تشكيلة الـ"سيليساو"، الساعي إلى لقبه المونديالي الأول منذ 2002 والسادس في تاريخه، رغم أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين.

ويمني داني النفس بإضافة لقب كأس العالم إلى سجل كؤوسه الطويل سواء مع برشلونة أو مع المنتخب وربما آخرها الذهبية الأولمبية في طوكيو 2020.

ويحتل داني (124 مباراة دولية) المرتبة الثالثة على لائحة ترتيب الأكثر تمثيلاً في تاريخ منتخب البرازيل، خلف كافو الأول (142)، روبيرتو كارلوس الثاني (125).

ومنذ انتهاء مغامرته الثانية مع برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الماضي وانضمامه إلى بوماس المكسيكي، بدا ألفيش بعيداً عن المستوى الذي كان عليه سابقاً وازداد الوضع تعقيداً نتيجة إصابة في الركبة.

خاض مدافع باريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي السابق المباراتين الوديتين ضد كوريا الجنوبية (5-1) واليابان (1-صفر) في حزيران/يونيو الماضي، لكنه استبعد عن المباراتين التحضيريتين الأخيرتين اللتين خاضتهما البرازيل في فرنسا ضد غانا (3-0) وتونس (5-1).

في الوقت نفسه،انضم تياغو سيلفا إلى عدد من الأساطير البرازيلية التي خاضت كأس العالم للمرة الرابعة أمثال بيليه وكافو ورونالدو.

تياغو سيلفا (2010 و 2014 و 2018 و 2022).

ويحمل أنطونيو كارباخال ورافائيل ماركيز (المكسيك) ولوثر ماتيوس (ألمانيا) الرقم القياسي لعدد المونديالات التي خاضوها 5. كما خاض كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي (الأرجنتين) 4 بطولات كأس العالم وهذا العام سيعادلان الرقم القياسي.

ولدى ماركينيوس (28 عاماً) 60 مباراة دولية مع منتخب البرازيل تحت قيادة المدرب الحالي تيتي وهو أكبر عدد مباريات للاعب برازيلي منذ تولي المدرب المسؤولية في أيلول/ سبتمبر 2016.