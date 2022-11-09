الكشف عن قائمة فرنسا لكأس العالم FIFA قطر 2022™

استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الأربعاء مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً) إلى تشكيلة من 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، فيما استبعد زميله في الفريق اللومباردي حارس المرمى مايك مينيان.

وضمّت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعباً من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018 في مقدمتهم القائد حارس المرمى هوغو لوريس وبديله ستيف مانداندا وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافاييل فاران وبريسنيل كيمبيمبي.

وفيما يلي التشكيلة :

* حراسة المرمى :

هوغو لوريس

ستيف مانداندا

ألفونس أريولا

* الدفاع :

بنجامان بافار

بريسنيل كيمبيمبي

رافاييل فاران

إبراهيما كوناتي

جول كوندي

ويليام صاليبا

لوكاس هيرنانديز

تيو هيرنانديز

دايو أوباميكانو

* الوسط :

إدواردو كامافينغا

يوسف فوفانا

ماتيو غندوزي

أدريان رابيو

أوريليان تشواميني

جوردان فيريتو

* الهجوم :

كريم بنزيمة

أنطوان غريزمان

أوليفييه جيرو

كيليان مبابي

أوصمان ديمبيلي

كريستوفر نكونكو

كينغسلي كومان