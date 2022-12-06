الركراكي "قدمنا أداءً بطولياً وصنعنا التاريخ"

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد صنعنا التاريخ بعدما قدّمنا أداءً بطولياً أمام منتخب يُعد مرشحاً فوق العادة للمنافسة على لقب المونديال، كما أنه الأفضل في الأسلوب الذي يلعب به وهو الاستحواذ على الكرة كل الوقت ومحاولة خلق الفرص، لكننا وضعنا خطة تكتيكية واضحة من أجل التعامل مع الأسلوب الذي يتبناه المنافس، ونجحنا في مسعانا، واستطعنا أن نفرح الشعب المغربي والشعوب العربية والإفريقية التي ساندتنا في الملعب وخارجه، ونشعر بسعادة غامرة وبالفخر بما حققناه".

"من حقنا أن نحلم"

وأضاف الركراكي قائلاً: "رسالتي لجماهيرنا المغربية والعربية، هي أن الطريق ما زال أمامنا طويلاً، وبالتالي نحن ما زلنا بحاجة إلى دعمهم في قادم المشوار، وسنعرف المنتخب الذي سنلاقيه في الدور المقبل، ثم نبدأ التحضير لتلك المواجهة"، مضيفاً: "لقد قلت منذ البداية، إنه من حقنا أن نحلم ونسعى لتحقيق هذا الحلم، ولو قال لي أحد قبل بداية المشوار إننا سنكون بطل المجموعة السادسة على حساب كرواتيا وبلجيكا وسنتجاوز إسبانيا في ثمن النهائي، لما صدّقت ذلك، لكننا آمنا بحظوظنا وبقوتنا كمجموعة، لأننا أسرة ولسنا فريقاً".

وحول الطريقة التي لعب بها في مباراة إسبانيا، قال المدرب: "أنا مدرب منطقي، لقد درست المنتخب الإسباني جيداً، وتابعت عدداً كبيراً من المباريات التي خاضوها مؤخراً، وقرّرنا أن نترك لهم الكرة، وحاولنا أن نقطع عليهم التمريرات، كنا صبورين جداً في التعامل مع الضغط الكبير الذي فرضوه علينا، ولعبنا بروح قتالية، كنا نريد أن تذهب المباراة إلى الأوقات الإضافية، وحاولنا أن نباغتهم خلالها، لكننا واصلنا الصبر وصولاً إلى ركلات الترجيح كما أردنا أيضاً، لأننا نملك أفضل حارس مرمى في العالم حالياً، لقد أثبت ياسين بونو ذلك وقام بعمل رائع في صد الركلات".

