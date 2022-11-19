إنريكي يرشح منتخبات إسبانيا والبرازيل والأرجنتين وألمانيا للتتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™

ويخوض المنتخب الإسباني منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وقال إنريكي: "المنتخبات المرشحة بالنسبة لي هي البرازيل والأرجنتين وكذلك ألمانيا وإسبانيا، وبالطبع هناك فرق يمكن أن تكون مفاجأة مثل إنجلترا أو هولندا".. مشيراً إلى أنه يتمنى أن يفوز المنتخب الأرجنتيني بالبطولة في حال لم يتمكن المنتخب الإسباني من الفوز بها.

ويبدأ منتخب إسبانيا مشواره في المونديال بمواجهة كوستاريكا يوم 23 نوفمبر الجاري على استاد الثمامة، ثم يواجه ألمانيا يوم 27 نوفمبر على استاد البيت، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة اليابان يوم الأول من ديسمبر المقبل على استاد خليفة.