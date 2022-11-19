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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

إنريكي يرشح منتخبات إسبانيا والبرازيل والأرجنتين وألمانيا للتتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™

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رشح لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، منتخبات البرازيل والأرجنتين وألمانيا بالإضافة إلى منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق منافساتها غداً الأحد وتستمر لغاية 18 ديسمبر المقبل.

Reuters

ويخوض المنتخب الإسباني منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وقال إنريكي: "المنتخبات المرشحة بالنسبة لي هي البرازيل والأرجنتين وكذلك ألمانيا وإسبانيا، وبالطبع هناك فرق يمكن أن تكون مفاجأة مثل إنجلترا أو هولندا".. مشيراً إلى أنه يتمنى أن يفوز المنتخب الأرجنتيني بالبطولة في حال لم يتمكن المنتخب الإسباني من الفوز بها.

ويبدأ منتخب إسبانيا مشواره في المونديال بمواجهة كوستاريكا يوم 23 نوفمبر الجاري على استاد الثمامة، ثم يواجه ألمانيا يوم 27 نوفمبر على استاد البيت، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة اليابان يوم الأول من ديسمبر المقبل على استاد خليفة.

منتخب إسبانيا لويس إنريكي كأس العالم FIFA قطر 2022™
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