إضافة أكثر من 70 ألف غرفة فندقية جديدة لمشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 2, 2022 11:08 أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إضافة أكثر من 70 ألف غرفة فندقية جديدة لمشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022™. AFP اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي السابق إشادة بإصلاحات دولة قطر في مجا اقرأ التالي وزارة الداخلية القطرية تضبط كؤ اقرأ - آخر الأحداث November 2, 2022 13:54 ضبط 144 كأساً مقلداً لكأس العالم November 2, 2022 11:08 70 ألف غرفة فندقية إضافية لمشجعي "قطر 2022™" November 2, 2022 09:27 إشادة بإصلاحات دولة قطر في مجال العمل November 2, 2022 08:56 شغف اللعبة ومتعة التشجيع وروعة الفوز بانتظارك! November 1, 2022 18:46 الفرنسي كيمبيمبي يعاني من انزعاج في وتر أخيل November 1, 2022 15:31 وديع الجريء يزور مقر إقامة "نسور قرطاج" في الدوحة November 1, 2022 15:30 منتدى من تنظيم شركة الخليج للمخازن November 1, 2022 15:10 أبرز القرارات التي دخلت حيز التنفيذ في دولة قطر November 1, 2022 14:47 مجسم كأس العالم يصل إلى الإكوادور November 1, 2022 14:35 مارتينيث متفائل بمشاركة لوكاكو في كأس العالم