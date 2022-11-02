إضافة أكثر من 70 ألف غرفة فندقية جديدة لمشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS November 2, 2022 11:08 أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إضافة أكثر من 70 ألف غرفة فندقية جديدة لمشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022™.