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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

إضافة أكثر من 70 ألف غرفة فندقية جديدة لمشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022™

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إضافة أكثر من 70 ألف غرفة فندقية جديدة لمشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP
اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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