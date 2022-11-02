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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

إشادة بإصلاحات دولة قطر في مجال العمل

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نشرت وزارة العمل القطرية تقريرا أصدرته منظمة العمل الدولية رصدت فيه أبرز الإنجازات والإصلاحات التي باشرتها دولة قطر في قطاع العمل.

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تقرير الهيئة العالمية للعمال أشاد بإصلاحات قطر في مجال العمل مؤكدا استمراريتها، كما استعرض تحديثات قوانين بيئة العمل و قرارات وزارة العمل القطرية في هذا السياق وآليات التنفيذ.

واستدل التقرير الدولي بأرقام و إحصائيات تعكس العمل الكبير في هذا المجال حيث يشير التقرير إلى أن ستة و ثمانين بالمائة من العمال يؤكدون أن الإصلاحات الجديدة أثرت بالإيجاب عليهم وأكد ثمانية وتسعون بالمائة من العاملين تلقي رواتبهم في الوقت المحدد فضلا عن أزيد من ثلاثة و عشرين ألف زيارة تفتيشية قامت بها إدارة تفتيش العمل لمواقع ومساكن العمال.

وخلص تقرير منظمة العمل الدولية إلى حقائق ومخرجات من أهمها الإشادة بتجربة الحوار والتعاون أثناء التحضير لكأس العالم FIFA قطر 2022™ مع وزارة العمل والفيفا واتحادات كرة القدم بالإضافة إلى زيارات ميدانية نفذتها نقابات العمال الإفريقية و الآسيوية لقطر.   

كأس العالم FIFA قطر 2022™ دولة قطر كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي وزارة العمل القطرية
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