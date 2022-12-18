أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبارك للمواطنين والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني

وجاء في حساب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت: "نبارك لشعبنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة يومنا الوطني، الذي يصادف هذا العام أجواء احتفالية مع ضيوف قطر من شتى أنحاء العالم في ختام بطولة كروية عالمية واستثنائية. كل عام وقطر في عز ورفعة، وأدام الله على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار".

واستضافت دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ لقرابة شهر وسط أجواء احتفالية مميزة كما لاقت إشادة كبيرة بسبب التنظيم اللافت.

وستجري المباراة النهائية للبطولة بين الأرجنتين وفرنسا في استاد لوسيل اليوم الأحد والذي يصادف اليوم الوطني لدولة قطر.