English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبارك للمواطنين والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني

من قبل

قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتهنئة الشعب القطري والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف ختام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

beIN SPORTS

وجاء في حساب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت: "نبارك لشعبنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة يومنا الوطني، الذي يصادف هذا العام أجواء احتفالية مع ضيوف قطر من شتى أنحاء العالم في ختام بطولة كروية عالمية واستثنائية. كل عام وقطر في عز ورفعة، وأدام الله على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار".

واستضافت دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ لقرابة شهر وسط أجواء احتفالية مميزة كما لاقت إشادة كبيرة بسبب التنظيم اللافت.

وستجري المباراة النهائية للبطولة بين الأرجنتين وفرنسا في استاد لوسيل اليوم الأحد والذي يصادف اليوم الوطني لدولة قطر.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كأس العالم FIFA قطر 2022™ دولة قطر
السابق "شكراً قطر" الجملة الأكثر سماع
اقرأ
"شكراً قطر" الجملة الأكثر سماعاً في كأس العالم FIFA قطر 2022™
التالي
-

آخر الأحداث

>