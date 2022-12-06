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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

أكيه: "على الفريق بأكمله" أن يحاول إيقاف ميسي

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حذّر المدافع الهولندي نايثن أكيه من أن مهمة إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي "تحد ليس للدفاع وحسب بل للفريق بأكمله"، وذلك قبل الموقعة المرتقبة بين الطرفين الجمعة في ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

reuters

وتوقع ابن الـ27 عاماً "مباراة عظيمة بين بلدين كبيرين في كرة القدم"، مضيفاً "نتطلع بفارغ الصبر ونأمل أن تكون مباراة كبيرة بالنسبة لنا" على الرغم من أنها "لن تكون سهلة".

واعتبر مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي أن ميسي "أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، بالتالي سيكون من الصعب" الدفاع عليه "لكنه سيكون تحدياً جميلاً، ليس فقط لخط الدفاع بل للفريق بأكمله".

وحذر "هناك أيضاً لاعبون آخرون يتوجب علينا أن نقلق بشأنهم"، قبل أن يحث فريقه على "أن يكون قبل كل شيء منظماً جيداً من الناحية التكتيكية".

ورأى أن على هولندا الاعتماد أيضاً على "وحدتها" كمجموعة لإحداث الفارق الجمعة في ملعب لوسيل، مضيفاً "أعتقد أنها كانت إحدى نقاط قوتنا منذ بداية البطولة، طريقتنا في التواجد معاً. قد لا نملك أعظم المواهب الفردية في العالم، لكننا أقوياء جداً كفريق".


 

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