أرقام تاريخية على وقع تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™

ونبدأ بالأرقام المهمة جداً والتي حققها ميسي الذي أصبح أكثر لاعب شارك في مباريات في كأس العالم برصيد 26 مباراة وهوغو لوريس الذي أصبح أكثر حارس شارك في كأس العالم برصيد 20 مباراة ومبابي الذي أصبح هداف قطر 2022™ بـ8 أهداف وهي المرة الأولى الذي يحرز فيها هداف كأس العالم هذا العدد من الأهداف منذ البرازيلي الظاهرة رونالدو في مونديال 2002.

وبجانب هذه الإنجازات هناك من الأرقام التي تحققت بعد هذا النهائي التاريخ نجملها في ما يلي.

• كأس العالم FIFA قطر 2022™ تحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في بطولة واحدة برصيد 172 هدفاً متجاوزة نسختي 1998 و2014.

• ليونيل ميسي ينفرد بالرقم القياسي لعدد الدقائق في تاريخ كأس العالم بواقع 2314 دقيقة متقدما على الايطالي باولو مالديني (2217 دقيقة).

• هوغو لوريس ينفرد بالرقم القياسي لعدد الدقائق لحارس مرمى في تاريخ كأس العالم بواقع 1830 دقيقة متقدما على الالماني مانويل نوير (1770 دقيقة).

• أصبح المنتخب الأرجنتيني أول حامل للقب كوبا أميركا يتوج بلقب كأس العالم.

• المنتخب الأرجنتيني هو ثاني منتخب يحرز كأس العالم بعد خسارته أول مباراة له في البطولة (أمام السعودية 2-1) وكانت الأولى في كأس العالم 2010 عندما خسرت إسبانيا في أول مباراة أمام سويسرا وتوجت باللقب عقب ذلك.

• ليونيل سكالوني أصبح بعمر 44 عاما و216 يوماً أصغر مدرب يحرز لقب كأس العالم منذ مواطنه سيسار مينوتي مع الأرجنتين أيضا عام 1978.

• ليونيل ميسي هو أول لاعب خسر نهائي لكأس العالم مع شارة القيادة (2014) ثم يفوز بنهائي آخر مع شارة القيادة أيضاً.

• 8 من المباريات النهائية الـ11 التي جمعت بين منتخب أمريكي جنوبي ومنتخب أوروبي في كأس العالم أسفرت عن تتويج أمريكي جنوبي.

• منتخب الأرجنتين أصبح أول منتخب من أميركا الجنوبية يحرز اللقب منذ تتويج البرازيل في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

• الأرجنتين هو ثالث منتخب يخوض 11 وقت إضافي في كأس العالم بالتساوي مع إيطاليا وألمانيا.

• كأس العالم FIFA قطر 2022™هي أكثر بطولة في تاريخ المونديال تشهد مباريات انتهت بركلات الترجيح بواقع خمس مباريات.

• من أصل سبع مباريات انتهت بركلات الترجيح خاضتها الأرجنتين في تاريخها في كأس العالم فازت في 6 وخسرت مباراة وحيدة.



