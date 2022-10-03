3 2 1 متحف قطر الأولمبي والرياضي يحتضن معرض عالم كرة القدم من قبل beIN SPORTS October 3, 2022 12:45 2:55 دقيقة يقامُ في 3 2 1 متحف قطر الأولمبي والرياضي معرض "عالم كرة القدم" الذي من المقرر أن تستمرَ فعالياتُهُ حتى الأول من أبريل 2023، المعرِضُ يأتي تحت مظلة "قطر تبدع". تقارير إخبارية 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة كلوب يؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة غلاسكو رينجرز 0:34 دقيقة جابر سعيدة باستضافة تونس أول بطولة للمحترفات 1:19 دقيقة نادال يحتل الوصافة وميار شريف تتقدم 25 مركزاً 1:12 دقيقة أحد الناجين يروي مأساة إندونيسيا 0:51 دقيقة الخطوط القطرية تسير 55 رحلة بين الدمام والدوحة 0:49 دقيقة تدشين الزي الرسمي لقوة أمن مونديال قطر 1:16 دقيقة ريال مدريد وسان جيرمان وتشلسي في مجموعة واحدة 25:35 دقيقة لقاء خاص مع إسحاق بلفوضيل 2:55 دقيقة متحف قطر الأولمبي والرياضي يحتضن معرض عن كرة القدم 0:26 دقيقة الشرطة بطلاً لكأس السوبر العراقي